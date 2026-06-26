Možete biti sigurni da nikada neću bježati od borbe i rata za ovaj grb. Već sada mogu reći da ću, kao i uvijek, ponovo biti dostojan ovog dresa, rekao je reprezentativac Kosova nakon što je potpisao trogodišnji ugovor sa "žutim kanarincima"

Povratak u Istanbul: Vedat Muriqi ponovo potpisao za Fenerbahce Možete biti sigurni da nikada neću bježati od borbe i rata za ovaj grb. Već sada mogu reći da ću, kao i uvijek, ponovo biti dostojan ovog dresa, rekao je reprezentativac Kosova nakon što je potpisao trogodišnji ugovor sa "žutim kanarincima"

Kosovski fudbalski reprezentativac i napadač Vedat Muriqi zvanično se vratio u Fenerbahce, potvrđeno je iz istanbulskog kluba, javlja Anadolu.

Nakon uspješnih pregovora sa španskom Mallorcom, tridesetdvogodišnji golgeter potpisao je trogodišnji ugovor koji ga ponovo vezuje za istanbulskog velikana.

Muriqi nije krio oduševljenje povratkom u klub u kojem je ranije ostavio dubok trag, a svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora na stadionu Chobani prisustvovali su predsjednik kluba Aziz Yıldırım, članovi uprave, kao i fudbalski direktor Oguz Cetin.

"Od sveg srca zahvaljujem našem poštovanom predsjedniku (Yildirim), treneru Oguzu, našem dragom šefu stručnog štaba Ismailu Kartalu i svim cijenjenim navijačima Fenerbahcea koji su me ponovo smatrali dostojnim ovog dresa. Možete biti sigurni da nikada neću bježati od borbe i rata za ovaj grb. Već sada mogu reći da ću, kao i uvijek, ponovo biti dostojan ovog dresa. Ako Bog da, neka kraj ovog puta bude šampionska titula", poručio je Muriqi.

Član uprave Fenerbahcea Mustafa Caglar istakao je da je klub dobio pojačanje koje je dugo priželjkivao, naglasivši da s Muriqijem u timu Fenerbahce ide direktno prema naslovu prvaka.

"Veoma smo sretni. Vedat Muriqi je fudbaler kojeg smo silno željeli i priželjkivali. Pored toga što je dobar fudbaler, dobili smo i veoma snažan karakter. Ako Bog da, biće veoma uspješan za našu zajednicu. Korak po korak nastavljamo put ka šampionskoj tituli. Ove godine ćemo biti šampioni", izjavio je Caglar.

Muriqi je dres Fenerbahcea nosio u sezoni 2019-2020, a u ukupno 32 nastupa postigao je 17 golova.