Potpredsjednik Turske na samitu Evropske političke zajednice u Armeniji Cevdet Yilmaz predstavlja predsjednika Erdogana na okupljanju više od 40 lidera u Jerevanu, vodi razgovore na marginama

Potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz u ponedjeljak je prisustvovao samitu Evropske političke zajednice uJerevanu, gdje je održao sastanke na marginama, javlja Anadolu.

Yilmaz, koji predstavlja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, učestvovao je na skupu u Sportsko-koncertnom kompleksu Karen Demirchyan, gdje ga je dočekao armenski premijer Nikol Pashinyan.

Nakon ceremonije otvaranja, pridružio se inauguralnoj sjednici i pozirao za porodičnu fotografiju s drugim liderima.

Samitu prisustvuje više od 40 lidera, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, premijera Velike Britanije Keira Starmera i italijansku premijerku Giorgiu Meloni.

Na marginama sastanka, Yilmaz se sastao s norveškim premijerom Jonasom Gahrom Storeom kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i područjima saradnje.

U izjavi podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Yilmaz je rekao da su razgovori obuhvatili odnose Turske i Norveške, kao i saradnju u ekonomiji, trgovini, turizmu, investicijama, energetici, nauci i tehnologiji, odbrambenoj industriji i borbi protiv terorizma.

"Turska pridaje važnost jačanju saradnje s Norveškom u svim oblastima", rekao je Yilmaz, zahvalivši Storeu na konstruktivnom pristupu i doprinosu bilateralnim vezama.

Yilmaz se sastao i s Feridunom Sinirliogluom, generalnim sekretarom Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

U izjavi podijeljenoj na NSosyalu, Yilmaz je izrazio nadu da će OSCE, sa svojim institucionalnim iskustvom, nastaviti efikasno doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu u euroatlantskoj i euroazijskoj regiji, te je poželio Sinirliogluu uspjeh u njegovoj ulozi.