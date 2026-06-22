JD Vance kaže da su pregovori ostvarili mnogo dobrog napretka, tehnički razgovori se nastavljaju u narednim danima i sedmicama

Potpredsjednik SAD-a: Postavljen vrlo dobar temelj za konačni sporazum s Iranom nakon razgovora u Burgenstocku JD Vance kaže da su pregovori ostvarili mnogo dobrog napretka, tehnički razgovori se nastavljaju u narednim danima i sedmicama

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u ponedjeljak da su pregovori s Iranom u švicarskom odmaralištu Burgenstock ostvarili značajan napredak, dodajući da je postavljen vrlo dobar temelj za postizanje konačnog sporazuma.

"Juče je bio veoma, veoma dobar dan. Ostvarili smo mnogo dobrog napretka", rekao je Vance novinarima nakon razgovora u kojima su učestvovali američki i iranski zvaničnici, uz posrednike iz Katara i Pakistana.

Kazao je da su razgovori postigli nekoliko ključnih ciljeva, uključujući uspostavljanje mehanizama za održavanje Hormuškog moreuza otvorenim te mehanizam za deeskalaciju između Izraela i Libana. Taj aranžman, kako je rekao, ima za cilj da osigura da kada se stvari dogode, strane zaista razgovaraju jedna s drugom i da se spriječi da tenzije prerastu u širu regionalnu eskalaciju.

Vance je također najavio ono što je opisao kao veliki proboj u nuklearnom pitanju.

"Iranci su pristali da pozovu inspektore IAEA-e (Međunarodne agencije za atomsku energiju) nazad u svoju zemlju. To je važna prekretnica za američki narod i prvi korak ka trajnoj denuklearizaciji ili trajnom okončanju nuklearnog programa oružja u Iranu", rekao je.

Potpredsjednik je naveo da su američki, iranski, katarski i pakistanski pregovarači također postigli okvir za nastavak angažmana.

"Naši timovi su napravili veliki napredak jučer", rekao je.

"Nastavit će raditi na tehničkom nivou sa timovima ovdje u Burgenstocku. Ti tehnički pregovori će se nastaviti u narednim sedmicama i danima", dodao je.

Vance je rekao da je uspostavljena struktura koja omogućava nastavak tehničkih razgovora pod političkim nadzorom dok pregovarači rade na sveobuhvatnom sporazumu.

"Postavili smo vrlo dobar temelj za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelj. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješan temelj", zaključio je.

Vance je odbacio zabrinutosti da su razgovori propali, navodeći da su pregovori trajali i poslije jedan ujutro, uprkos izvještajima da bi Iran mogao napustiti pregovore.