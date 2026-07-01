JD Vance tvrdi da pregovori u Dohi dobro napreduju, ali upozorava da bi obnova iranskog nuklearnog programa promijenila američki pristup

Potpredsjednik SAD-a: Nećemo obnoviti vojne operacije u Iranu osim ako to bude neophodno JD Vance tvrdi da pregovori u Dohi dobro napreduju, ali upozorava da bi obnova iranskog nuklearnog programa promijenila američki pristup

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u srijedu da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokretati vojne operacije protiv Irana bez jasno definisanog cilja.

"Ono na šta se mogu obavezati jeste da predsjednik neće ponovo slati našu vojsku tamo osim ako to bude morao", rekao je Vance novinarima.

Upozorio je da bi svaki pokušaj Irana da obnovi svoj nuklearni program ili napadne trgovačke brodove promijenio strategiju Washingtona.

Vance je potvrdio da pregovori koji se vode u Dohi dobro napreduju, ističući da je administracija i dalje posvećena vođenju pregovora u dobroj vjeri.