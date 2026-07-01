Potpredsjednik SAD-a: Nećemo obnoviti vojne operacije u Iranu osim ako to bude neophodno

Muhammed Yasin Güngör
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u srijedu da predsjednik Donald Trump ne namjerava ponovo pokretati vojne operacije protiv Irana bez jasno definisanog cilja.
"Ono na šta se mogu obavezati jeste da predsjednik neće ponovo slati našu vojsku tamo osim ako to bude morao", rekao je Vance novinarima.
Upozorio je da bi svaki pokušaj Irana da obnovi svoj nuklearni program ili napadne trgovačke brodove promijenio strategiju Washingtona.
Vance je potvrdio da pregovori koji se vode u Dohi dobro napreduju, ističući da je administracija i dalje posvećena vođenju pregovora u dobroj vjeri.