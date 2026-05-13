Potpredsjednica francuskog parlamenta optužila izraelsku firmu za širenje dezinformacija radi utjecaja na izbore Zastupnica tvrdi da je kampanja dezinformacija usmjerena na kandidate stranke La France Insoumise

Potpredsjednica francuske Nacionalne skupštine izjavila je u srijedu da je izraelska kompanija pokušala da se miješa u francuske izbore širenjem izmišljenih informacija usmjerenih na opozicione kandidate, javlja Anadolu.

Clemence Guette iz ljevičarske stranke La France Insoumise rekla je da je izraelska kompanija "BlackCore" pokušala da manipuliše francuskim izborima.

"Sada je sigurno", napisala je Guette na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Izraelska kompanija BlackCore je zaista pokušala da manipuliše francuskim izborima širenjem izmišljenih informacija kako bi ocrnila kandidate iz La France Insoumise", dodala je.

Guette je rekla da su francuske pravosudne vlasti pokrenule istragu o ovom slučaju i pozvala na identifikaciju odgovornih.

"Pravosudni sistem istražuje. Tačan sponzor mora biti razotkriven", rekla je, izražavajući podršku kolegama članovima stranke Francoisu Piquemalu, Sebastienu Deloguu i Davidu Guiraudu, koje je opisala kao mete navodne kampanje.