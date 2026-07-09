Duboko sam zgrožen onim što sam vidio i pročitao o razaranju Gaze. Sve je više dokaza da su vjerovatno počinjeni ratni zločini, rekao Andy Burnham

Potencijalni britanski premijer se izvinio zbog reakcije laburista na Gazu, najavio oštriji pristup prema Izraelu Duboko sam zgrožen onim što sam vidio i pročitao o razaranju Gaze. Sve je više dokaza da su vjerovatno počinjeni ratni zločini, rekao Andy Burnham

Britanski političar i potencijalni budući premijer Andy Burnham izvinio se u četvrtak zbog početne reakcije Laburističke stranke na izraelske vojne operacije u Gazi, priznajući da stranka „nije reagovala kako treba“ i najavljujući odlučniji pristup prema izraelskoj vladi ukoliko preuzme funkciju premijera.

Govoreći za Guardian, Burnham je priznao zabrinutosti u vezi s načinom na koji su laburisti odgovorili na sukob u Gazi, naglašavajući da stranka mora „uraditi više i bolje“.

„Znam da mnogi ljudi smatraju da na početku izraelske vojne akcije u Gazi moja stranka nije reagovala kako treba i zbog toga mi je žao. Odgovor često nije bio dovoljno dobar. Moramo biti bolji“, rekao je.

Burnham je naveo da bi buduća laburistička vlada pojačala pritisak na Izrael, uključujući dodatne sankcije pojedincima i subjektima, te razmatranje zabrane trgovine robom iz ilegalnih naselja.

„Moramo učiniti više kako bismo izvršili pritisak na izraelsku vladu… Istina je da je Ujedinjeno Kraljevstvo prekasno pozvalo na prekid vatre. Sada moramo dodatno ojačati naš pristup“, kazao je.

Dodao je da je „apsolutno zgrožen“ razaranjima u Gazi, ali nije sukob nazvao genocidom, ističući da takvu ocjenu trebaju dati međunarodni sudovi, a ne političari.

„Sve je više dokaza da su vjerovatno počinjeni ratni zločini. Mora postojati odgovornost za patnje kroz koje je prošlo stanovništvo Gaze“, rekao je.

Burnham je naglasio da ne postoji kontradikcija između nulte tolerancije prema antisemitizmu i pozivanja na odgovornost izraelske vlade.

Humanitarnu situaciju u Gazi opisao je kao „ožiljak na kolektivnoj savjesti“, navodeći da civili i dalje stradaju, da pomoć nedovoljno stiže, te da izraelska vojska širi kontrolu nad teritorijom.

Također je kritikovao porast nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu, kao i širenje ilegalnih naselja, ocijenivši da to otežava rješenje o dvije države.

Burnhamov stav evoluirao je tokom godina. Još 2015. najavio je da bi kao lider laburista prvu posjetu obavio Izraelu, dok je kasnije podržavao rješenje o dvije države i protivio se ilegalnim naseljima. Kao gradonačelnik Velikog Manchestera 2023. pozvao je na hitan prekid vatre u Gazi, a 2025. potpisao pismo kojim se traži formalno priznanje palestinske države.