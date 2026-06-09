Nova anketa instituta INSA sugerira da bi 35 posto Nijemaca moglo zamisliti da glasa za AfD, šest procentnih poena više od trenutne podrške toj antiimigracijskoj stranci

Potencijal glasača krajnje desničarskog AfD-a dosegao novi maksimum dok konzervativci kancelara Merza posustaju Nova anketa instituta INSA sugerira da bi 35 posto Nijemaca moglo zamisliti da glasa za AfD, šest procentnih poena više od trenutne podrške toj antiimigracijskoj stranci

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) je dostigla novi maksimum u potencijalnoj podršci, pri čemu više od trećine birača kaže da bi moglo zamisliti da podrži stranku, pokazala je anketa objavljena u utorak.

Institut za istraživanje javnog mnijenja INSA je izvijestio da 35 posto ispitanika može zamisliti da glasa za antiimigracijsku AfD, šest procentnih poena više od njene trenutne podrške i dovoljno da premaši potencijal birača za centar-desni savez CDU/CSU kancelara Friedricha Merza.

Nalazi dolaze dok Merzovi rejtinzi odobravanja nastavljaju padati usred širokog nezadovoljstva ekonomijom, unutarstranačkih sukoba koalicije oko prioriteta potrošnje, te kontroverznih reformi o pitanjima od vojne službe i penzija do poreza, zdravstvene zaštite i mogućih rezova u socijalnim programima.

U najnovijoj anketi INSA-e, ispitanici su također pitani koju bi stranku podržali kada bi Njemačka održala izbore sljedeće nedjelje. AfD je došla prva sa 29 posto, produžavajući svoju višemjesečnu prednost. CDU/CSU je, u međuvremenu, pao na 21 posto, više od sedam poena manje od izbora u februaru 2025. Zeleni su slijedili sa 14,5 posto, ispred socijaldemokrata lijevog centra (SPD) sa 12 posto i Socijalističke Lijeve stranke sa 10,5 posto.

Gotovo polovina ispitanika, 49 posto, rekla je da nikada ne bi glasala za AfD ni pod kojim okolnostima, dok je 31 posto isključilo podršku krišćanskim demokratama.