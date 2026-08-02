Očekuju se “pozitivni pomaci” u vezi s nastavkom pregovora do kraja ove sedmice, navode izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

Posrednici zadržali “oprezni optimizam” u vezi s pregovorima između SAD-a i Irana Očekuju se “pozitivni pomaci” u vezi s nastavkom pregovora do kraja ove sedmice, navode izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

Pakistanski i katarski posrednici izražavaju “oprezni optimizam” u vezi s nastavkom zastoja u pregovorima između Washingtona i Teherana, nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao planirane vojne udare na Iran, rekli su izvori iz pakistanske vlade u nedjelju.

Prema tim izvorima, posrednici očekuju “pozitivne pomake” u vezi s nastavkom pregovora do kraja ove sedmice.

“Pakistanski i katarski posrednici zajedno s regionalnim partnerima u kontaktu su s Washingtonom i Teheranom radi nastavka pregovora nakon što su uvjerili Trumpa da odgodi nove napade na Iran”, rekao je izvor upoznat s diplomatskim naporima.

Na svojoj platformi Truth Social, Trump je u subotu izjavio da su “Iran i druge zemlje Bliskog istoka” zatražili vrijeme za finaliziranje sporazuma koji bi doveo do “trenutnog, potpunog i potpunog” ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i “okončanja iranske nuklearne prijetnje”.

Dodao je da se i Izrael složio da odgodi napade, poručivši: “Svi na posao i završite to.”

Načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, koji aktivno učestvuje u procesu posredovanja, razgovarao je u subotu s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem o načinima smanjenja rastućih tenzija i povratka pregovorima.

Izvori navode da SAD i Iran razmjenjuju poruke putem posrednika kako bi postigli dogovor o obustavi neprijateljstava na period od dvije sedmice i nastavku pregovora.

- Pauza u napadima olakšala bi nastavak pregovora

Dvosedmično primirje predloženo je prošlog mjeseca kroz zajedničku formulu deeskalacije Pakistana i Katara kako bi se otvorio put za nastavak pregovora u okviru okvirnog sporazuma postignutog u glavnom gradu Islamabadu u junu, dodaju izvori.

“Širenje neprijateljstava posljednjih sedmica, uključujući napade Hutija na Saudijsku Arabiju i u Crvenom moru, dodatno je pogoršalo već složenu situaciju na Bliskom istoku”, naveo je jedan izvor.

“Ipak, pozitivno je to što su svi akteri u potpunosti svjesni posljedica širenja rata na globalnu ekonomiju i spremni su to okončati”, dodao je.

Prošlog mjeseca Islamabad i Doha predložili su zajedničku formulu deeskalacije, pozivajući SAD i Iran da se vrate na pozicije prije 9. jula “kao prvi korak” ka nastavku pregovora i trajnom okončanju sukoba, rekao je zvaničnik upoznat sa slučajem.

Nisu dostupni dodatni detalji o odgovoru Washingtona i Teherana na predloženu formulu.

“Trenutno je ključno pitanje kako održati pauzu u napadima”, rekao je izvor, ukazujući na krhkost zatišja.

“Ako posrednici uspiju održati ovu pauzu sedmicu ili više, naredni koraci ka dovođenju dvije zaraćene strane za pregovarački sto bit će znatno lakši”, dodao je.

Pakistan, koji je posredovao u primirju u aprilu, također je pomogao SAD-u i Iranu da u junu postignu okvirni sporazum o okončanju sukoba i postizanju trajnog mirovnog sporazuma.

Tenzije su, međutim, ponovo porasle prošlog mjeseca zbog pitanja plovidbe kroz Hormuški moreuz.