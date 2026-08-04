Indirektni kontakti SAD-a i Irana u "završnoj fazi", rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

Posrednici pripremaju dokument za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza usred indirektnih kontakata SAD-a i Irana Indirektni kontakti SAD-a i Irana u "završnoj fazi", rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

Posrednici pripremaju dokument za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, jer su pakistanski i katarski posrednici intenzivirali kontakte sa SAD-om i Iranom, pored "regionalnih partnera", rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu u utorak.

Izvori su dodali da su indirektni kontakti između SAD-a i Irana putem pakistanskih i katarskih posrednika u "završnoj fazi" finalizacije dokumenta.

"Očekuje se veliki razvoj događaja u vezi s ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza u okviru Islamabadskog memoranduma o razumijevanju ove sedmice, jer su Pakistan i Katar intenzivirali diplomatske kontakte s Washingtonom, Teheranom i nekoliko drugih regionalnih partnera", rekao je izvor upoznat s razvojem događaja.

Oman, koji je bio u pregovorima s Iranom o budućem upravljanju Hormuškim moreuzom, također je "aktivno" uključen u najnovije diplomatske napore za okončanje neprijateljstava i ponovno otvaranje moreuza, rekli su izvori.

Dokument od jedne stranice, prema izvorima, sadrži pitanja vezana samo za Hormuški moreuz, što bi naknadno dovelo do nastavka davno zaustavljenih direktnih pregovora između SAD-a i Irana.

Iran će ponovo otvoriti moreuz, a zauzvrat će SAD ukinuti blokadu iranskih luka, prema dokumentu, rekli su izvori.

U dokumentu se ne spominje nuklearni program Teherana, rekli su.

Nakon implementacije dokumenta, posrednici će finalizirati datum i mjesto nastavka direktnih pregovora u konsultaciji s Washingtonom i Teheranom, dodali su izvori.

- Sporna pitanja

Izvori su rekli da su dvije zaraćene strane i dalje u sporu oko nekoliko pitanja, uglavnom oko cestarina.

"Američka strana insistira na tome da Hormuški moreuz bude potpuno besplatan za komercijalni brodski promet kao što je bio prije početka rata. Dok Teheran želi 'naknadu za uslugu' kako bi se pokrili troškovi zaštite okoliša i sigurnosti", rekli su.

Dodaje se da posrednici pokušavaju pronaći rješenje koje bi moglo ponuditi "srednji put" za rješavanje problema.

Također, izvor je rekao da se Teheran protivi ideji različitih brodskih koridora u tjesnacu.

"New York Times" je ranije izvijestio da su Iran i Oman blizu postizanja sporazuma o obnavljanju komercijalnog pomorskog prometa kroz tjesnac.

Prema potencijalnom sporazumu, navodi se u izvještaju, plovila koja ulaze u Zaljev putovala bi kroz brodski kanal koji kontrolira Iran i blizu njegove obale, dok bi odlazni promet koristio kanal u blizini Omana.

Iranski zvaničnici rekli su "NY Timesu" da se neće naplaćivati ​​cestarine, ali su rekli da sporazum uključuje "naknadu za uslugu" koja pokriva utjecaje na okoliš, sigurnost teretnih brodova i tankera te troškove osoblja. Dodali su da bi prihodi bili podjednako podijeljeni između Irana i Omana.

Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je u utorak da Washington i Teheran još nisu finalizirali razgovore o prolazu kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali se nada da će sporazum biti postignut "vrlo brzo".

Nakon izvještaja i izjava visokih američkih zvaničnika da su obje strane blizu postizanja dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca, Rubio je novinarima rekao da je "postignut napredak u tim razgovorima, ali još nije postignut konačan dogovor".

"Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo", rekao je.

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je u utorak da bi SAD i Iran mogli postići dogovor do utorka ili srijede o ponovnom otvaranju tjesnaca i vraćanju slobode kretanja za komercijalne brodove.

Washington i Teheran potpisali su memorandum 17. juna, složivši se da će u roku od 60 dana unaprijediti pregovore o trajnom rješenju nekoliko spornih pitanja, uključujući iranski nuklearni program.

Međutim, neprijateljstva koja su započela prošlog mjeseca bacila su neizvjesnost na budućnost sporazuma.