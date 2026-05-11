Posljednji evakuacijski letovi za putnike s kruzera pogođenog hantavirusom polijeću u ponedjeljak Španska ministrica zdravstva rekla je da su 94 putnika već napustila brod povezan sa smrtonosnom epidemijom

Posljednja dva evakuacijska leta za putnike na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa, usidrenom u blizini španskog ostrva Tenerife, trebala su poletjeti u ponedjeljak poslijepodne, izjavila je u nedjelju španska ministrica zdravstva Monica Garcia.

Garcia je novinarima rekla da su 94 putnika već evakuisana s broda.

Australski repatrijacijski let prevest će šest putnika, dok će nizozemski avion prevesti 18 osoba, uključujući putnike iz zemalja koje nisu organizovale vlastite evakuacijske letove, prenijeli su lokalni mediji.

Prvih 14 španskih državljana iskrcalo se u nedjelju, nakon čega su vojnim avionom prebačeni u Madrid i smješteni u vojnu bolnicu radi karantina i testiranja.

Evakuacija je uslijedila usred kontroverzi i prigovora predsjednika Kanarskih ostrva Fernanda Clavija.

Španski zvaničnici odbacili su zabrinutosti da bi zaraženi glodari mogli doći do obale s broda, navodeći da je mogućnost da andski glodar dopliva do kanarske obale "ravna nuli".

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi putem zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se soj odgovoran za ovu epidemiju može širiti i među ljudima.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasifikovali su epidemiju kao odgovor na vanrednu situaciju nivoa 3, što je najniži nivo aktivacije vanrednog odgovora te agencije.

Prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), epidemija povezana s andskim sojem hantavirusa rezultirala je s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda.

Naučnici su potvrdili da je epidemiju izazvala rijetka andska varijanta hantavirusa, jedini poznati soj sposoban za prenos s čovjeka na čovjeka, uglavnom putem bliskog kontakta.

WHO je saopćio da su dva putnika koja su kasnije preminula prije ukrcavanja na brod putovala kroz Argentinu, Čile i Urugvaj.

Zvaničnici CDC-a naveli su da će putnici biti pod nadzorom oko šest sedmica, koliko traje inkubacijski period virusa, dok zdravstvene vlasti u nekoliko američkih saveznih država također prate putnike koji su napustili brod prije nego što je epidemija potvrđena.