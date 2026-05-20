Portugal osudio ponižavajuće postupanje Ben-Gvira prema aktivistima flotile za Gazu

Portugal je u srijedu osudio nepodnošljivo ponašanje izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i zlostavljanje aktivista flotile pomoći za Gazu ove sedmice, nazivajući to ponižavajućim kršenjem ljudskog dostojanstva, javlja Anadolu.

"Portugal oštro osuđuje nepodnošljivo ponašanje izraelskog ministra Ben-Gvira i postupanje prema aktivistima flotile u ponižavajućem kršenju ljudskog dostojanstva", rekao je ministar vanjskih poslova Paulo Rangel na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, samo nekoliko dana nakon što je Izrael napao konvoj u međunarodnim vodama, zaplijenio njegove brodove i pritvorio stotine aktivista.

Portugalska vlada saopćila je da je u stalnom kontaktu s izraelskim vlastima kako bi osigurala trenutno oslobađanje portugalskih građana, naglašavajući da su garancije zaštite postale još hitnije.

Dodali su da će tokom sastanka s izraelskim otpravnikom poslova u Ministarstvu vanjskih poslova kasnije u srijedu formalno zatražiti oslobađanje državljana, uputiti protest i zatražiti pojašnjenja o onome što su nazvali ozbiljnim kršenjem građanskih prava.

Humanitarna Globalna flotila Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su krenuli iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da se probije ilegalna izraelska blokada nametnuta Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi napad na flotilu.

U aprilu je izraelska vojska napala brodove flotile u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući turske državljane.

Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na toj teritoriji na rubu gladi.

Izraelska vojska je pokrenula brutalne napade na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, a ranivši više od 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.