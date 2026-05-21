Portparol Kremlja o rusko-bjeloruskim nuklearnim vježbama: Svake vojne vježbe su signal

Elena Teslova
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da su zajedničke rusko-bjeloruske vojne vježbe, koje uključuju nuklearno naoružanje, zamišljene kao "signal", javlja Anadolu.
"Svake vježbe su dio vojnog razvoja i svaka vježba je signal", rekao je Peskov novinarima.
Rusija i Bjelorusija su ove sedmice od utorka do četvrtka održale zajedničke vojne vježbe.
Ranije ove sedmice vlada Bjelorusije saopćila je da vježbe uključuju obuku vezanu za isporuku nuklearnih sredstava i pripreme za njihovu potencijalnu upotrebu u borbi.
Peskov je posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini ove sedmice opisao kao "vrlo sadržajnu i produktivnu".
Rekao je da su Rusija i Kina ostvarile napredak u pregovorima o projektu gasovoda "Snaga Sibira 2".
"Zaista je ostvaren napredak i postignuto je razumijevanje o mnogim ključnim detaljima pitanja ‘Snage Sibira 2’. Napredak se može i treba priznati", rekao je Peskov.
Istovremeno je naveo da strane još nisu došle do faze finalizacije sporazuma i da treba riješiti "određeni broj nijansi".
Prema Peskovu, Putin i kineski predsjednik Xi Jinping su razgovarali o Ukrajini tokom razgovora u Pekingu, a Kina je i dalje spremna pomoći Rusiji i Ukrajini u kretanju ka mirnom rješenju.
Peskov je odbacio izvještaje zapadnih medija da je nekoliko stotina ruskih vojnika prošlo obuku u Kini.
Komentarišući nedavne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu, rekao je da Kremlj ne vidi rizik od nestašice goriva u zemlji.
Portparol Kremlja je pozdravio izjave evropskih lidera koji sugeriraju da će dijalog s Rusijom s vremenom biti neophodan.
"Rusi su spremni za dijalog", rekao je, dodajući da je "uvijek bolje razgovarati nego ići ka potpunoj konfrontaciji".
Peskov je rekao da su razgovori u Evropi o mogućim pregovorima s Rusijom i dalje uglavnom teorijski i da na zvaničnom nivou nije bilo konkretnih prijedloga.