Portparol Kremlja o rusko-bjeloruskim nuklearnim vježbama: Svake vojne vježbe su signal

Kremlj priznaje napredak u pregovorima o gasovodu s Kinom, ali kaže da dogovor još nije finaliziran

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da su zajedničke rusko-bjeloruske vojne vježbe, koje uključuju nuklearno naoružanje, zamišljene kao "signal", javlja Anadolu.

"Svake vježbe su dio vojnog razvoja i svaka vježba je signal", rekao je Peskov novinarima.

Rusija i Bjelorusija su ove sedmice od utorka do četvrtka održale zajedničke vojne vježbe.

Ranije ove sedmice vlada Bjelorusije saopćila je da vježbe uključuju obuku vezanu za isporuku nuklearnih sredstava i pripreme za njihovu potencijalnu upotrebu u borbi.

Peskov je posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini ove sedmice opisao kao "vrlo sadržajnu i produktivnu".

Rekao je da su Rusija i Kina ostvarile napredak u pregovorima o projektu gasovoda "Snaga Sibira 2".

"Zaista je ostvaren napredak i postignuto je razumijevanje o mnogim ključnim detaljima pitanja ‘Snage Sibira 2’. Napredak se može i treba priznati", rekao je Peskov.

Istovremeno je naveo da strane još nisu došle do faze finalizacije sporazuma i da treba riješiti "određeni broj nijansi".

Prema Peskovu, Putin i kineski predsjednik Xi Jinping su razgovarali o Ukrajini tokom razgovora u Pekingu, a Kina je i dalje spremna pomoći Rusiji i Ukrajini u kretanju ka mirnom rješenju.

Peskov je odbacio izvještaje zapadnih medija da je nekoliko stotina ruskih vojnika prošlo obuku u Kini.

Komentarišući nedavne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu, rekao je da Kremlj ne vidi rizik od nestašice goriva u zemlji.

Portparol Kremlja je pozdravio izjave evropskih lidera koji sugeriraju da će dijalog s Rusijom s vremenom biti neophodan.

"Rusi su spremni za dijalog", rekao je, dodajući da je "uvijek bolje razgovarati nego ići ka potpunoj konfrontaciji".

Peskov je rekao da su razgovori u Evropi o mogućim pregovorima s Rusijom i dalje uglavnom teorijski i da na zvaničnom nivou nije bilo konkretnih prijedloga.