Uzrok pregrijavanja još nije poznat, a nadležne službe provode istragu

Poremećaj željezničkog saobraćaja u Nizozemskoj zbog pregrijavanja kablovskog kanala Uzrok pregrijavanja još nije poznat, a nadležne službe provode istragu

Željeznički saobraćaj između Rotterdama i odredišta na jugu Nizozemske obustavljen je u ponedjeljak zbog pregrijavanja kablovskog kanala, što je izazvalo kvarove na signalizaciji i skretnicama, saopćio je upravitelj željezničke infrastrukture ProRail.

Incident se dogodio u blizini stanice Rotterdam, gdje su kablovi počeli tinjati, što je poremetilo željeznički saobraćaj na linijama koje povezuju Rotterdam s gradovima, uključujući Dordrecht i Bredu, prenio je emiter NOS.

Nizozemski željeznički operater NS saopćio je da je između Rotterdama i Dordrechta, kao i između Rotterdama i Zwijndrechta, uveden ograničen broj zamjenskih autobuskih linija.

ProRail je naveo da će radovi na sanaciji trajati i nakon završetka reda vožnje za ponedjeljak, dok ekipe rade na zamjeni 299 oštećenih kablova u pogođenom kablovskom kanalu.

Očekuje se da će poremećaji u željezničkom saobraćaju trajati do utorka ujutro, što će utjecati i na domaće linije, kao i na željezničku vezu Eurostara prema Briselu.

Nakon kvara, pet vozova ostalo je zaustavljeno, ali su mogli nastaviti putovanje vlastitim pogonom jer je napajanje električnom energijom preko kontaktne mreže ostalo dostupno.

Uzrok pregrijavanja još nije utvrđen.

ProRail je saopćio da se, u saradnji s izvođačem radova, provodi istraga o incidentu.

Nizozemska je među zemljama pogođenim toplotnim valom u Evropi, gdje su temperature prošle sedmice dosezale i 38 stepeni Celzijusa.