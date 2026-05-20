Ponižavanje aktivista flote za Gazu: Klečanje s lisicama dok se u pozadini pušta izraelska himna Video prikazuje aktiviste kako kleče s rukama vezanim lisicama na leđima i licem prema podu dok se u pozadini svira izraelska himna

Izraelska grupa za ljudska prava Adalah optužila je u srijedu vlasti da primjenjuju "kriminalnu politiku zlostavljanja i ponižavanja" protiv aktivista pritvorenih iz flote pomoći koja je išla prema Gazi nakon napada u međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

Adalah je objavio da video snimci koji su kružili iz luke Ašdod na jugu Izraela prikazuju izraelske zatvorske čuvare i vojnike kako napadaju i ponižavaju aktiviste koji su pokušali probiti izraelsku blokadu Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć.

Video koji je podijelio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prikazuje aktiviste nakon njihovog dolaska u luku, dok je ministrica prometa Miri Regev postavila još jedan video u kojem je aktiviste opisala kao "pristalice terora" i "drogirane alkoholom".

Snimci koje je emitovao izraelski Kanal 14 također prikazuju aktiviste kako kleče s rukama vezanim lisicama na leđima i licem prema podu dok se u pozadini svira izraelska himna.

"Nakon ilegalnog presretanja flote u međunarodnim vodama i ilegalne otmice preko 400 aktivista iz cijelog svijeta, Izrael primjenjuje kriminalnu politiku zlostavljanja i ponižavanja protiv aktivista koji žele da se suoče s izraelskim stalnim zločinima protiv palestinskog naroda", objavio je Adalah.

Grupa za ljudska prava saopćila je da je dokumentovala "slične obrasce zlostavljanja" tokom prethodnih misija flote "za koje Izrael nije snosio nikakvu odgovornost".

Adalah je saopćio da su njihovi advokati i volonterski tim ušli u lučke objekte kako bi pružili pravnu pomoć aktivistima i da će nastaviti da zahtijevaju njihovo trenutno i bezuslovno oslobađanje.

"Međunarodna zajednica mora preduzeti hitne mjere kako bi zaštitila članove flote od ovog brutalnog i ilegalnog ponašanja izraelskih zvaničnika", dodali su.

Organizatori flote pomoći saopćili su kasno u utorak da je više od 87 aktivista započelo štrajk glađu u znak protesta protiv njihove otmice od strane Izraela i u znak solidarnosti sa 9.500 palestinskih zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima.

Prema riječima organizatora, izraelske snage su u ponedjeljak u međunarodnim vodama napale ukupno 50 plovila sa 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.

Flota je u četvrtak krenula iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav incident u koji je bila uključena flota.

Krajem aprila, izraelska vojska napala je brodove flote u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući turske državljane.

Izrael je od 2007. godine nametnuo tešku blokadu Pojasa Gaze, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na toj teritoriji na ivici gladi.

Izraelska vojska je pokrenula brutalne napade na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi i ranivši više od 172.000, uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.