Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz ostaje na niskom nivou usljed zastoja u američko-iranskim pregovorima Deset plovila prošlo kroz Hormuški moreuz u protekla 24 sata

Komercijalni pomorski saobraćaj ostao je nizak oko Hormuškog moreuza tokom protekla 24 sata, dok su pregovori između SAD-a i Irana ostali u zastoju.

Šest plovila prošlo je kroz moreuz iz Arapskog zaljeva prema Omanskom zaljevu, dok su četiri prošla iz istoka prema zapadu.

Prema AIS podacima, plovila koja su prošla kroz moreuz iz zapada prema istoku bila su teretni brod Kaia pod zastavom Barbadosa, iz Irana prema Omanu, teretni brod Kaiser pod zastavom Saint Kittsa i Nevisa, iz Iraka prema Omanu, teretni brod Bavand pod zastavom Irana, iz Irana prema Indiji, LPG tanker Axon I pod zastavom Angole, iz Kine prema UAE, brod za opći teret Gulf King pod zastavom Komora, iz Irana prema Omanu, teretni brod Star Laura pod zastavom Maršalovih Ostrva, iz Irana prema Omanu, te brod za prevoz agregata Arad 10 pod zastavom Komora, koji je isplovio iz Irana.

Kretanja u suprotnom smjeru uključivala su tanker za asfalt/bitumen Argo Maris pod zastavom Curacaa, iz Omana prema Iranu, brod za opći teret Edris pod zastavom Tanzanije, koji je isplovio iz Irana, te teretni brod Msv Al Shams No 1500 pod zastavom Indije, iz Somalije prema Bahreinu.

U ponedjeljak je Iran predložio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i okončanje rata, uz odgađanje nuklearnih pregovora za kasniju fazu.

Prijedlog je prenesen SAD-u putem posrednika, uključujući Pakistan, izvijestio je portal “Axios“.