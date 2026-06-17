Obavještajne službe upozoravaju na povećan rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a

Poljski premijer tvrdi da neprijateljstvo prema Njemačkoj i Ukrajini ide u korist Rusiji Obavještajne službe upozoravaju na povećan rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a

Premijer Poljska Donald Tusk u srijedu je optužio političke protivnike da podrivaju nacionalnu sigurnost podsticanjem neprijateljstva prema Njemačkoj i Ukrajini, ocijenivši da podjele među saveznicima idu direktno u korist Rusija dok rat u Ukrajini ulazi u, kako je rekao, kritičnu fazu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Varšavi uoči potpisivanja novog poljsko-njemačkog sporazuma o vojnoj saradnji, Tusk je rekao da sigurnost Poljske zavisi od bliske saradnje s Berlinom i Kijevom, uprkos rastućim kritikama konzervativne opozicije i predsjednika Karola Nawrockog.

„Njemačka i Ukrajina su naši saveznici“, rekao je Tusk i dodao: „Svako ko danas napada Ukrajinu pomaže Rusiji. Svako ko podstiče anti-njemačka osjećanja i pokušava da uništi dobre poljsko-njemačke odnose služi Rusiji. To je tako jednostavno.“

Njegove izjave dolaze usred sve žešće domaće rasprave o odnosima Poljske s Njemačkom, Ukrajinom i Evropskom unijom nakon izborne pobjede Nawrockog ranije ovog mjeseca.

Tusk je rekao da su savezničke obavještajne službe upozorile na povećan rizik od ruskih provokacija protiv istočnog krila NATO-a, dok se Moskva suočava s rastućim pritiskom na ratištu u Ukrajini.

„Što je situacija Rusije lošija na frontu, to je veći rizik od ruskih provokacija protiv zemalja na istočnom krilu NATO-a“, rekao je.

Tusk je najavio da će se lideri istočnih članica NATO-a naredne sedmice sastati u sjevernom gradu Gdanjsku, paralelno s međunarodnom konferencijom posvećenom poslijeratnoj obnovi Ukrajine.

Komentari dolaze uoči potpisivanja novog sporazuma o vojnoj saradnji između Poljske i Njemačke, koji će potpisati ministar odbrane Władysław Kosiniak-Kamysz i njemački ministar odbrane Boris Pistorius, na 35. godišnjicu Sporazuma o dobrosusjedskim odnosima iz 1991. godine.

Prema navodima državne novinske agencije Polish Press Agency, sporazum će se fokusirati na odbrambenu saradnju, vojne vježbe, obuku i koordinaciju između dva saveznika u NATO-u, ali neće uključivati uzajamne sigurnosne garancije.

Sporazum zamjenjuje prethodni okvir vojne saradnje iz 2011. godine.

Vlada je sporazum predstavila kao praktičan korak ka jačanju odbrambene saradnje u vrijeme rastućih sigurnosnih prijetnji iz Rusije, dok je Njemačka postala jedan od ključnih odbrambenih partnera Poljske unutar NATO-a, posebno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Pitanje ostaje politički osjetljivo u Poljskoj, gdje historijska naslijeđa iz Drugog svjetskog rata i dalje utiču na javnu debatu. Konzervativna stranka Pravo i pravda često optužuje Tuskovu vladu za preveliku popustljivost prema Berlinu, dok je i Nawrocki zauzeo skeptičniji stav prema Njemačkoj.

Odnosi s Ukrajinom dodatno su se zakomplikovali uprkos snažnoj podršci Poljske Kijevu nakon ruske invazije, zbog sporova oko uvoza poljoprivrednih proizvoda, historijskih pitanja vezanih za masakre u Voliniji i unutrašnjih političkih tenzija.

Tusk je ipak naglasio da dugoročni sigurnosni interesi Poljske zahtijevaju nastavak podrške Ukrajini i snažnu saradnju s evropskim saveznicima.

„Želim da Poljska bude poštovan partner u središtu Evrope i u središtu NATO-a“, rekao je.