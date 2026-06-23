Od samog početka smo znali da će prihvatanje znatno više od jednog miliona izbjeglica od Ukrajine stvoriti tenzije, rekao je Tusk

Poljski premijer priznaje postojanje tenzija zbog ukrajinskih izbjeglica Od samog početka smo znali da će prihvatanje znatno više od jednog miliona izbjeglica od Ukrajine stvoriti tenzije, rekao je Tusk

Poljski premijer Donald Tusk priznao je u utorak rastuće tenzije povezane s prisustvom više od milion ukrajinskih izbjeglica u Poljskoj, rekavši da njegova vlada radi na tome da spriječi da napetosti u raspoloženju javnosti naruše odnose s Kijevom, prenosi Anadolu.

Govoreći prije sastanka vlade u Varšavi, Tusk je kazao da je vlada predvidjela društvene tenzije koje proizlaze iz nezapamćenog priliva Ukrajinaca nakon što je rat izbio 2022. godine.

"Poljsko-ukrajinski odnosi su nešto na čemu radimo", rekao je Tusk.



"Svjestan sam raspoloženja javnosti. Od samog početka smo znali da će prihvatanje znatno više od jednog miliona izbjeglica od Ukrajine stvoriti tenzije."

Njegovi komentari dolaze u osjetljivom trenutku za odnose između Varšave i Kijeva.

Najnovija kontroverza izbila je nakon što je predsjednik Karol Nawrocki opozvao Orden bijelog orla, najviše poljsko državno odlikovanje, koje je ranije bilo dodijeljeno ukrajinskom predsjedniku Volodomiru Zelenskom.

Nawrocki je rekao da je odluka potaknuta potezom Ukrajine da jednoj vojnoj jedinici da ime po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji, čiji su članovi bili odgovorni za ratne masakre nad desetinama hiljada Poljaka u Voliniji i istočnoj Galiciji.

Tusk je kritikovao ovaj potez, upozoravajući da bi eskalacija sporova između Poljske i Ukrajine na kraju mogla koristiti Rusiji.

Poljska je posljednjih godina bila jedan od najsnažnijih podržavalaca Ukrajine. Zemlja je služila kao ključno logističko čvorište za zapadnu vojnu pomoć i primila je jedno od najvećih izbjegličkih populacija u Evropi.

Prema procjenama vlade, više od milion Ukrajinaca i dalje boravi u Poljskoj, iako te brojke fluktuiraju jer se izbjeglice kreću između Poljske, Ukrajine i drugih evropskih zemalja.

Ankete javnog mnijenja i dalje pokazuju široku podršku odbrani Ukrajine od Rusije, ali su istraživanja također zabilježila rastuću zabrinutost u vezi sa socijalnim davanjima, pristupom javnim uslugama i konkurencijom na tržištu rada.