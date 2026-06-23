Obje vlade nastavljaju opisivati Poljsku i Ukrajinu kao strateške partnere čija je saradnja i dalje ključna za evropsku sigurnost, ali istorijska neprijateljstva nisu nestala

Poljski predsjednik neće prisustvovati konferenciji o oporavku Ukrajine Obje vlade nastavljaju opisivati Poljsku i Ukrajinu kao strateške partnere čija je saradnja i dalje ključna za evropsku sigurnost, ali istorijska neprijateljstva nisu nestala

Portparol poljskog predsjednika rekao je u utorak da Karol Nawrocki neće prisustvovati konferenciji o oporavku Ukrajine (URC 2026) u Gdanjsku kasnije ove sedmice jer nije primio poziv.

Konferencija, čiji su zajednički domaćini Poljska i Ukrajina od 25. do 26. juna, okuplja vladine zvaničnike, međunarodne institucije i privatne investitore kako bi razgovarali o finansiranju i koordinaciji poslijeratne obnove Ukrajine.

Marcin Przydacz, šef Biroa za međunarodnu politiku Nawrockog, rekao je da su pozive uputili poljski premijer Donald Tusk i ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky.

"Pošto predsjednik nije pozvan, on neće prisustvovati događaju na koji ga premijer nije pozvao," rekao je Przydacz novinarima, dodajući da neće učestvovati predstavnici predsjedničke kancelarije.

Portparol vlade Adam Szlapka odbacio je sugestije o diplomatskom omalovažavanju, rekavši da odluka odražava format konferencije i napominjući da predsednička kancelarija nije izrazila interesovanje za učešće.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmytro Lytvyn rekao je da bi bilo neprimjereno da Kijev pozove šefa poljske države na događaj koji se održava u Poljskoj i opisao to pitanje kao unutrašnje poljsko pitanje.

Spor dolazi usred jednog od najtežih perioda u poljsko-ukrajinskim odnosima od potpune invazije Rusije 2022. godine.

Odnosi su se pogoršali posljednjih sedmica nakon što je Ukrajina nazvala vojnu jedinicu po Ukrajinskoj pobunjeničkoj armiji (UPA), nacionalističkoj formaciji odgovornoj za masakr desetina hiljada poljskih civila u Voliniji i istočnoj Galiciji tokom Drugog svjetskog rata.

Nawrocki, koji je veći dio svoje političke karijere izgradio na pitanjima istorijskog pamćenja, prošle sedmice je opozvao Orden bijelog orla, najviše državno priznanje Poljske, koje je ranije dodijeljeno Zelenskom.

Tusk je nedavno upozorio da bi eskalacija sukoba između Poljske i Ukrajine u konačnici mogla biti od koristi Moskvi.

Kontroverza također odražava rastuća trvenja između poljskog konzervativnog predsjednika i centrističke vlade koju predvodi Tusk.