Komentari dolaze usred diskusije o migracijskoj politici unutar EU i igraju na postojeće demografske realnosti i političke podjele u razvijenom svijetu

Poljski predsjednik: Migracije nisu uspjele riješiti demografsku krizu u Evropi Komentari dolaze usred diskusije o migracijskoj politici unutar EU i igraju na postojeće demografske realnosti i političke podjele u razvijenom svijetu

Poljski predsjednik izjavio je u ponedjeljak da migracije nisu uspjele riješiti demografski pad u Zapadnoj Evropi, upozoravajući da se i Poljska i širi kontinent suočavaju s produbljivanjem populacijske krize uzrokovane padom stope nataliteta i starenjem društava, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji u Varšavi o demografskoj politici, Karol Nawrocki rekao je da se Evropa suočava s dugoročnim izazovom koji se ne može riješiti isključivo imigracijom.

"Migracije nisu riješile demografske probleme Zapadne Evrope", rekao je, tvrdeći da se mnoge zemlje i dalje suočavaju s padom stope nataliteta uprkos decenijama unutrašnjih migracija.

Prema riječima predsjednika, prioritet bi trebao biti stvaranje uslova koji podstiču formiranje porodice i veću stopu nataliteta među postojećim stanovništvom.

"Moramo uložiti sve napore da zaustavimo pogoršanje demografskog problema u Poljskoj i širom Evrope", rekao je Nawrocki.

Prema poljskom statističkom zavodu, broj stanovnika zemlje stalno opada već nekoliko godina, pao je na oko 37,3 miliona početkom 2026. godine. Broj smrtnih slučajeva i dalje premašuje broj rođenih, dok stope fertiliteta ostaju znatno ispod nivoa zamjene od 2,1 djeteta po ženi.

Uzastopne poljske vlade uvele su politike usmjerene na povećanje nataliteta, uključujući dječje dodatke, poreske olakšice i programe stanovanja. Međutim, uprkos periodima skromnog poboljšanja, demografski trendovi su nastavili da se pogoršavaju.

Nawrockijevi komentari dolaze usred pojačane diskusije o migracijskoj politici unutar EU. Ranije ove godine, države članice su započele pripreme za implementaciju Pakta EU o migracijama i azilu, paketa reformi osmišljenih da ojačaju upravljanje granicama, pojednostave procedure azila i dijele odgovornost za migracije širom bloka.