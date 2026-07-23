Sikorski ponovio podršku rješenju s dvije države tokom razgovora s palestinskom ministricom vanjskih poslova u Varšavi

Poljski ministar vanjskih poslova pozvao Izrael da zaustavi širenje ilegalnih naselja na Zapadnoj obali Sikorski ponovio podršku rješenju s dvije države tokom razgovora s palestinskom ministricom vanjskih poslova u Varšavi

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski pozvao je u četvrtak Izrael da zaustavi širenje ilegalnih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, istakavši podršku Poljske rješenju izraelsko-palestinskog sukoba zasnovanom na principu dvije države.

Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi nakon razgovora s palestinskom ministricom vanjskih poslova Varsen Aghabekian Shahin.

Poljski ministar pozvao je na prekid, kako je naveo, nezakonitog oduzimanja palestinske zemlje i nasilja doseljenika.

"Zapadna obala nije dio Izraela", rekao je Sikorski, pozivajući na okončanje nezakonitog zauzimanja zemlje, nasilja doseljenika i uklanjanje ilegalnih naselja na Zapadnoj obali.

Također je pozvao Izrael da zaštiti vjerske objekte, osigura nesmetan pristup vjernicima svih religija te oslobodi carinske i poreske prihode prikupljene u ime Palestinske uprave.

Sikorski je podsjetio da je Poljska priznala Državu Palestinu još 1988. godine i da od tada nastavlja pružati političku i humanitarnu podršku.

"Dok pomažemo susjednoj Ukrajini da se brani, također podržavamo Pojas Gaze i Zapadnu obalu", kazao je poljski ministar.