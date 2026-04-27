Ministar vanjskih poslova kaže da Evropa treba biti sposobna za operacije manjeg obima i postati kredibilniji saveznik kroz jačanje odbrambenih kapaciteta

Poljski ministar pozvao na brze EU snage za krizne situacije u susjedstvu poput Balkana Ministar vanjskih poslova kaže da Evropa treba biti sposobna za operacije manjeg obima i postati kredibilniji saveznik kroz jačanje odbrambenih kapaciteta

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski pozvao je u ponedjeljak na formiranje brzih reakcijskih snaga finansiranih iz budžeta Evropske unije koje bi mogle biti raspoređene u krizama u susjedstvu bloka, naglasivši da Evropa mora postati sposobnija da osigura vlastitu sigurnost.

"EU treba biti sposobnija djelovati u svom neposrednom susjedstvu", rekao je Sikorski, prema objavi Ministarstva vanjskih poslova na društvenoj mreži X nakon konferencije za medije s irskom ministricom vanjskih poslova Helen McEntee.

"Bilo na Balkanu ili, na primjer, ako bi se situacija u Libiji pogoršala", dodao je.

Sikorski je rekao da želi da brze reakcione snage "koje teoretski već imaju" budu finansirane iz budžeta EU, a koje se mogu rasporediti prema dogovorenim pravilima angažmana i otvorene za dobrovoljce iz država članica.

Također je naglasio da bi Evropa trebala biti u stanju upravljati ograničenim sigurnosnim operacijama bez pretjeranog oslanjanja na saveznike.

"SAD je u pravu kada kaže da je u njegovom neposrednom susjedstvu odvraćanje Vladimira Putina zadatak za NATO u cjelini, ali u operacijama manjeg obima trebali bismo biti u stanju osigurati vlastitu sigurnost bez stalnog nametanja drugima ili traženja pomoći", naveo je Sikorski u drugoj objavi ministarstva.

Dodao je da bi snažniji evropski odbrambeni kapaciteti učinili blok "kredibilnijim saveznikom SAD-u i kredibilnijim kontinentom za naše konkurente i prijatelje".