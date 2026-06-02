- Mjere su odgovor na zabrinutost zbog digitalne ovisnosti i smanjenja koncentracije među djecom

Poljska uvodi zabranu mobitela u školama i pooštrava pravila za pristup sadržajima za odrasle - Mjere su odgovor na zabrinutost zbog digitalne ovisnosti i smanjenja koncentracije među djecom

Poljska vlada je u utorak odobrila paket nacrta zakona usmjerenih na zaštitu djece od online štete, uključujući nacionalnu zabranu korištenja mobilnih telefona u osnovnim školama i strože zahtjeve za provjeru dobi za pristup pornografskim web stranicama, javlja Anadolu.

Premijer Donald Tusk rekao je da mjere dolaze kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog digitalne ovisnosti, smanjenja koncentracije među djecom i neograničenog pristupa štetnom online sadržaju.

Predloženi zakon bi zabranio djeci od sedam do 15 godina korištenje mobilnih telefona bilo gdje u prostorijama osnovne škole, uključujući i tokom pauza između časova.

Školama bi bio dat pravni osnov za stvaranje skladišta gdje bi učenici mogli ostavljati uređaje tokom nastave. Mjere bi trebale stupiti na snagu ovog septembra ako ih odobri parlament.

Ovaj potez je uslijedio nakon višemjesečne debate unutar vladajuće koalicije Poljske o utjecaju mobilnih telefona i društvenih mreža na dobrobit djece.

Ministrica obrazovanja Barbara Nowacka je ranije ove godine najavila planove za zabranu korištenja telefona u školama, a podržala je i odvojene prijedloge za ograničavanje pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina.

Drugi zakon koji je odobrila vlada zahtijevao bi od web stranica koje nude pornografski sadržaj da uvedu robusne sisteme za provjeru dobi. Vlada kaže da se provjera ne može oslanjati na jednostavne samodeklaracije, biometrijske skenove ili praćenje online aktivnosti korisnika i da mora biti u skladu s pravilima o privatnosti i zaštiti ličnih podataka.

Prijedlozi svrstavaju Poljsku među sve veći broj zemalja koje žele ograničiti pristup djece pametnim telefonima i društvenim mrežama.

Slična ograničenja uvedena su ili predložena u zemljama uključujući Tursku, Nizozemsku, Italiju, Južnu Koreju i Australiju usred zabrinutosti oko raspona pažnje, mentalnog zdravlja i online sigurnosti.

Pristalice tvrde da će mjere roditeljima i nastavnicima dati jače alate za rješavanje digitalne ovisnosti među mladima.

Kritičari, uključujući neke tehnološke kompanije, tvrde da bi fokus trebao biti na odgovornoj upotrebi i roditeljskoj kontroli, a ne na potpunim zabranama, ukazujući na obrazovne i sigurnosne prednosti pametnih telefona.

Vlada je signalizirala da bi u narednim mjesecima moglo uslijediti donošenje daljnjih zakona usmjerenih na aktivnosti djece na internetu.