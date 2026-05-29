Poljska uvodi stroža ograničenja za djecu na društvenim mrežama Vlada je najavila nove mjere za zaštitu maloljetnika na internetu, dok kritičari upozoravaju na moguće narušavanje građanskih sloboda

Poljska bi mogla uvesti nova ograničenja pristupa djece društvenim mrežama i online sadržaju u roku od nekoliko sedmica, rekao je u petak ministar za digitalna pitanja Krzysztof Gawkowski, dok vlada traži strožu regulaciju platformi velikih tehnoloških kompanija i jaču zaštitu maloljetnika na internetu, javlja Anadolu.

U razgovoru za javni emiter TVP, Gawkowski je rekao da njegovo ministarstvo radi na novim mjerama usmjerenim na reguliranje online aktivnosti djece i da će daljnje najave biti objavljene "u narednim sedmicama".

Očekuje se da će prijedlozi uključivati ​​ograničenja pristupa sadržaju za odrasle i jače mehanizme za provjeru dobi.

Planovi bi Poljsku smjestili među sve veći broj evropskih zemalja koje pokušavaju obuzdati utjecaj društvenih mreža na djecu usred zabrinutosti zbog mentalnog zdravlja, online ovisnosti, štetnog sadržaja i cyberbullyinga.

Iako vlada još nije objavila detaljno zakonodavstvo, ovaj potez odražava širi pomak u Varšavi prema strožoj digitalnoj regulaciji.

Gawkowski, koji obavlja funkciju zamjenika premijera i ministra za digitalna pitanja, više je puta tvrdio da bi online platforme trebale imati jači nadzor i zakonske obaveze.

"Platforme imaju obaveze", rekao je ranije ove godine, braneći strožu primjenu Zakona o digitalnim uslugama Evropske unije (DSA), koji zahtijeva od velikih tehnoloških kompanija da uklanjaju ilegalni sadržaj i bolje upravljaju online rizicima.

Debata dolazi u trenutku kada se kreatori politika širom Evrope sve više fokusiraju na sigurnost djece na internetu. Francuska, Španija i nekoliko nordijskih zemalja istražile su mjere koje se kreću od strože provjere dobi do ograničenja korištenja pametnih telefona u školama i ograničenja pristupa maloljetnika određenim platformama društvenih medija.

U Poljskoj je porasla zabrinutost zbog cyber prijetnji, dezinformacija i utjecaja digitalnih platformi. Gawkowski je online sigurnost opisao kao glavni nacionalni izazov, tvrdeći da digitalne prijetnje sve više utiču ne samo na infrastrukturu i državne institucije, već i na društvenu koheziju i javno zdravlje.

Ministar je ranije kritikovao velike tehnološke kompanije zbog njihovog rukovanja štetnim online sadržajem i podržao strožu primjenu digitalnih propisa EU.

Ranije ove godine, pozdravio je istragu Evropske komisije o platformi X Elona Muska i tvrdio da kompanije iz Silicijske doline ne bi trebale biti izuzete od evropskih pravila.

Najnoviji prijedlozi vlade vjerovatno će ponovo pokrenuti debatu o slobodi govora, roditeljskoj odgovornosti i ulozi države u regulisanju ponašanja na internetu. U januaru je predsjednik Karol Nawrocki stavio veto na zakon osmišljen za implementaciju dijelova Zakona EU o digitalnim uslugama, tvrdeći da neke odredbe rizikuju stvaranje "administrativne cenzure".

Pristalice strože kontrole tvrde da kompanije društvenih medija nisu uspjele adekvatno zaštititi maloljetnike od štetnog sadržaja, algoritama koji izazivaju ovisnost i online eksploatacije. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi se loše osmišljena ograničenja mogla pokazati neefikasnim ili kršiti građanske slobode.

Najava odražava širi politički trend u Evropi, gdje vlade sve više tretiraju digitalne platforme ne samo kao privatne kompanije, već i kao aktere sa značajnim utjecajem na javni život, demokratsku debatu i dobrobit mlađih generacija.

Iako precizan oblik poljskih prijedloga nije poznat, Gawkowskijevi komentari sugeriraju da vlada priprema jednu od svojih najznačajnijih intervencija do sada u vezi s načinom na koji djeca pristupaju i koriste online usluge.