Ruski izviđački avion letio je u "međunarodnom vazdušnom prostoru bez plana leta i sa isključenim transponderom", kazao poljski ministar odbrane

Poljska tvrdi da su njeni F-16 presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora Ruski izviđački avion letio je u "međunarodnom vazdušnom prostoru bez plana leta i sa isključenim transponderom", kazao poljski ministar odbrane

Poljski borbeni avioni F-16 presreli su u ponedjeljak ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, rekao je ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Prije podneva, 60 kilometara sjeverozapadno od Lebe iznad Baltičkog mora, dežurni par naših aviona presreo je ruski izviđački avion Il-20", rekao je Kosiniak-Kamysz društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

"Nije bilo kršenja našeg vazdušnog prostora", dodao je.

Rekao je da je avion letio u "međunarodnom vazdušnom prostoru bez plana leta i sa isključenim transponderom".

"Oružane snage Republike Poljske kontinuirano prate našu sigurnost u tom području i poduzimaju mjere za zaštitu poljske granice", rekao je.

Nije bilo neposrednih komentara sa ruske strane.



Prema poljskom emiteru TVP World, presretanje se dogodilo tri dana nakon što su poljski avioni F-16 presreli još jedan ruski izviđački avion Il-20 oko 40 kilometara sjeverno od primorskog grada Kolobrzega.