Poljska tvrdi da su njeni F-16 presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora

Şeyma Erkul Dayanç
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Poljski borbeni avioni F-16 presreli su u ponedjeljak ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, rekao je ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
"Prije podneva, 60 kilometara sjeverozapadno od Lebe iznad Baltičkog mora, dežurni par naših aviona presreo je ruski izviđački avion Il-20", rekao je Kosiniak-Kamysz društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.
"Nije bilo kršenja našeg vazdušnog prostora", dodao je.
Rekao je da je avion letio u "međunarodnom vazdušnom prostoru bez plana leta i sa isključenim transponderom".
"Oružane snage Republike Poljske kontinuirano prate našu sigurnost u tom području i poduzimaju mjere za zaštitu poljske granice", rekao je.
Nije bilo neposrednih komentara sa ruske strane.
Prema poljskom emiteru TVP World, presretanje se dogodilo tri dana nakon što su poljski avioni F-16 presreli još jedan ruski izviđački avion Il-20 oko 40 kilometara sjeverno od primorskog grada Kolobrzega.