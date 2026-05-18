Poljska traži pojašnjenje nakon iznenadnog preokreta u raspoređivanju američkih trupa Poljska incidentnom smatra neočekivanu odluku Pentagona o otkazivanju planirane rotacije 4.000 američkih vojnika

Poljska traži hitno pojašnjenje od Washingtona nakon što je Pentagon neočekivano otkazao planiranu rotaciju 4.000 američkih vojnika u toj zemlji, izjavio je u ponedjeljak zamjenik ministra odbrane Pawel Zalewski.

"Ovo tretiramo kao incident koji ćemo razjasniti tokom ove sedmice", rekao je Zalewski za TOK FM.

Kazao je da je odluka došla kao iznenađenje, jer je vojna saradnja između Varšave i Washingtona ranije bila obilježena transparentnošću i konsultacijama.

Prema riječima Zalewskog, način na koji je odluka saopćena sugerira da je možda brzo progurana unutar Pentagona.

Kontroverza je uslijedila nakon izvještaja da je Pentagon otkazao planirano rotacijsko raspoređivanje američkog oklopnog borbenog brigadnog tima u Poljsku. CNN je taj potez povezao sa širim nastojanjima ministra odbrane Petea Hegsetha da smanji broj američkih vojnika u Evropi.

General američke vojske Christopher LaNeve kasnije je članovima Kongresa rekao da su komandanti dobili instrukcije da smanje broj vojnika te da su zaključili kako ima najviše smisla da ta brigada ne izvrši svoje raspoređivanje na tom području.

Varšava je godinama produbljivala odbrambene veze s Washingtonom, ugošćavajući hiljade američkih vojnika u okviru rotacijskih raspoređivanja, kupujući velike količine američke vojne opreme i pozicionirajući se kao ključna država istočnog krila NATO-a.

Vrijeme donošenja ove odluke posebno je osjetljivo usljed neizvjesnosti u Evropi o budućem smjeru američke sigurnosne politike pod predsjednikom Donaldom Trumpom i rastuće debate u Washingtonu o vojnim obavezama u inostranstvu.

Poljski zvaničnici, međutim, pokušali su javno umiriti zabrinutost.

Premijer Donald Tusk izjavio je u petak da su promjene logističke prirode i da neće direktno oslabiti poljske sposobnosti odvraćanja.

Ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rekao je da Poljska neće biti na gubitku te da bi na kraju mogla imati koristi od trajnijeg američkog vojnog prisustva umjesto rotacijskih raspoređivanja.

"Imamo najjaču moguću izjavu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Kosiniak-Kamysz.

Poljski Biro za nacionalnu sigurnost (BBN) sugerirao je da bi ovaj potez mogao biti povezan s planiranim povlačenjem američke vojske iz Vilsecka u Njemačkoj. Zvaničnici su naveli da bi elementi te jedinice eventualno mogli zamijeniti snage koje su ranije bile namijenjene Poljskoj.

Međutim, biro je također naveo da Washington nije predložio nikakve izmjene Sporazuma o unaprijeđenoj odbrambenoj saradnji iz 2020. godine, koji uređuje stacioniranje američkih trupa u Poljskoj.

Kosiniak-Kamysz bi se u srijedu trebao sastati s predsjedavajućim Združenog štaba američke vojske generalom Danom Caineom, dok bi se načelnik Generalštaba Oružanih snaga Poljske general Wieslaw Kukula u utorak trebao sastati s vrhovnim savezničkim komandantom NATO-a za Evropu generalom Alexusom Grynkewichom.

Očekuje se i da Zalewski ove sedmice otputuje u Washington.