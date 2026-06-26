Stručnjaci upozoravaju na opasne vremenske uslove koji ne dozvoljavaju oporavak od dnevnih vrućina

Poljska se suočava s tropskim noćima dok temperature rastu do 39 stepeni Celzijusa Stručnjaci upozoravaju na opasne vremenske uslove koji ne dozvoljavaju oporavak od dnevnih vrućina

Poljska se ovog vikenda priprema za intenzivan toplotni talas, a meteorolozi upozoravaju na pojavu tzv. tropskih noći i temperature koje će se približiti 39 stepeni Celzijusa, prenose lokalni mediji u petak.

Noćne temperature u mnogim dijelovima zemlje trebale bi ostati iznad 20 sepeni Celzijusa, što onemogućava normalan oporavak organizma nakon dnevnih vrućina i povećava zdravstvene rizike, navodi poljska državna novinska agencija PAP.

"Ne radi se samo o vremenu tokom dana, već i o noćnim temperaturama", rekao je meteorolog Michał Brennek iz Poljske akademije nauka.

Upozorio je da kontinuirano izlaganje visokim temperaturama tokom cijelog dana i noći može biti izuzetno opasno.

Najtopliji uslovi očekuju se u zapadnoj i jugozapadnoj Poljskoj u nedjelju, gdje bi temperature mogle dosegnuti 39 stepeni Celzijusa, približavajući se nacionalnim rekordima.

Brennek je naveo da će gradovi biti najviše pogođeni, jer gusta urbana izgradnja zadržava toplotu, dok asfalt i beton nastavljaju otpuštati toplinu i nakon zalaska sunca.

"U većim gradovima imamo betonski pejzaž, ograničen pristup zelenim površinama i zaštiti od sunca. To je recept za vrlo teške, opasne vrućine", rekao je.

Dodao je da bi subjektivni osjećaj temperature u urbanim sredinama mogao prelaziti 40 stepeni Celzijusa, upozoravajući da poljski gradovi nisu projektovani za ovako ekstremne vremenske uslove.

Novi toplotni talas dolazi u trenutku kada veći dio Evrope prolazi kroz drugi veliki period ekstremnih vrućina ove godine, uz rekordne ili gotovo rekordne temperature u Francuskoj, Španiji, Portugalu i Velikoj Britaniji.