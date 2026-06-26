Poljska se suočava s tropskim noćima dok temperature rastu do 39 stepeni Celzijusa

Necva Taştan Sevinç
26. juni 2026.•Ažuriranje: 26. juni 2026.
Poljska se ovog vikenda priprema za intenzivan toplotni talas, a meteorolozi upozoravaju na pojavu tzv. tropskih noći i temperature koje će se približiti 39 stepeni Celzijusa, prenose lokalni mediji u petak.
Noćne temperature u mnogim dijelovima zemlje trebale bi ostati iznad 20 sepeni Celzijusa, što onemogućava normalan oporavak organizma nakon dnevnih vrućina i povećava zdravstvene rizike, navodi poljska državna novinska agencija PAP.
"Ne radi se samo o vremenu tokom dana, već i o noćnim temperaturama", rekao je meteorolog Michał Brennek iz Poljske akademije nauka.
Upozorio je da kontinuirano izlaganje visokim temperaturama tokom cijelog dana i noći može biti izuzetno opasno.
Najtopliji uslovi očekuju se u zapadnoj i jugozapadnoj Poljskoj u nedjelju, gdje bi temperature mogle dosegnuti 39 stepeni Celzijusa, približavajući se nacionalnim rekordima.
Brennek je naveo da će gradovi biti najviše pogođeni, jer gusta urbana izgradnja zadržava toplotu, dok asfalt i beton nastavljaju otpuštati toplinu i nakon zalaska sunca.
"U većim gradovima imamo betonski pejzaž, ograničen pristup zelenim površinama i zaštiti od sunca. To je recept za vrlo teške, opasne vrućine", rekao je.
Dodao je da bi subjektivni osjećaj temperature u urbanim sredinama mogao prelaziti 40 stepeni Celzijusa, upozoravajući da poljski gradovi nisu projektovani za ovako ekstremne vremenske uslove.
Novi toplotni talas dolazi u trenutku kada veći dio Evrope prolazi kroz drugi veliki period ekstremnih vrućina ove godine, uz rekordne ili gotovo rekordne temperature u Francuskoj, Španiji, Portugalu i Velikoj Britaniji.