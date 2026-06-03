Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je tampon zona i dalje potrebna radi „najviše operativne budnosti i visoke efikasnosti zaštite granice“

Poljska produžila zonu zabrane uz granicu s Bjelorusijom uprkos padu ilegalnih prelazaka Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je tampon zona i dalje potrebna radi „najviše operativne budnosti i visoke efikasnosti zaštite granice“

Poljska je u srijedu produžila zonu ograničenog pristupa duž dijela granice s Bjelorusijom za dodatnih 90 dana, navodeći da migracioni pritisak na istočnoj granici Evropske unije i dalje predstavlja sigurnosni izazov uprkos značajnom padu pokušaja ilegalnih prelazaka.

Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da će zona zabrane, koja obuhvata oko 78 kilometara granice, ostati na snazi do 31. augusta. Mjera, prvi put uvedena u junu 2024. godine, produžena je osmi put zaredom.

Prema podacima ministarstva, vlasti su između januara i maja ove godine zabilježile 215 pokušaja ilegalnog prelaska granice, što je znatno manje u odnosu na više od 10.600 u istom periodu prošle godine, odnosno pad od oko 98 posto.

Uprkos tome, iz ministarstva ističu da je zadržavanje tampon zone i dalje nužno kako bi se osigurala „najviša operativna budnost i visoka efikasnost zaštite granice“.

„Smanjeni pritisak ne znači kraj krize“, navodi se u saopćenju, uz ocjenu da je Bjelorusija svoje aktivnosti preusmjerila prema granicama s Litvanijom i Latvijom.

Dodaje se da se većina ovogodišnjih pokušaja prelaska dogodila upravo unutar zone ograničenog pristupa, što dodatno potvrđuje potrebu njenog zadržavanja.

Najava dolazi u trenutku kada je ministar unutrašnjih poslova Marcin Kierwinski ugostio irskog ministra pravde Jima O'Callaghana na graničnom prijelazu Kuznica-Bruzgi, gdje su razgovarali o sigurnosti granica EU uoči preuzimanja rotirajućeg predsjedavanja Vijećem Evropske unije od strane Irske u julu.

Poljska se od 2021. godine suočava s kontinuiranim migracionim pritiskom duž granice s Bjelorusijom. Varšava i Brisel optužuju bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da omogućava dolazak migranata s Bliskog istoka i iz Afrike kako bi destabilizirao Evropsku uniju, što Minsk negira.

Kao odgovor, Poljska je pojačala mjere zaštite granice, uključujući izgradnju čelične ograde i postavljanje sistema nadzora.

Kierwinski je rekao da je Varšava u protekle dvije godine potrošila gotovo tri milijarde zlota (oko 800 miliona dolara) na zaštitu granice.

Organizacije za ljudska prava kritikovale su poljsku politiku na granici, optužujući vlasti za nezakonita vraćanja migranata i ograničavanje pristupa procedurama za azil.