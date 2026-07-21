Poljska negira da je njen dron oboren iznad Irana, tvrdi da nema raspoređenih sistema Nijedan poljski dron nije poslan na Bliski istok, kaže ministar odbrane

Poljska je u utorak odbacila navode da je dron proizveden u toj zemlji oboren iznad Irana.

„Nijedan poljski dron nije poslan na Bliski istok“, izjavio je ministar odbrane Władysław Kosiniak-Kamysz na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, odgovarajući na izvještaje koji sugeriraju da je poljska bespilotna letjelica oborena iznad Irana.

Naglasio je da je poljska vojna oprema namijenjena odbrani zemlje i ispunjavanju obaveza na istočnom krilu NATO-a, odbacujući tvrdnje da su poljski dronovi učestvovali u sukobima na Bliskom istoku.

Demanti dolazi nakon objava na društvenim mrežama i u pojedinim stranim medijima u kojima se tvrdilo da je poljski dron presretnut iznad iranske teritorije. Poljske vlasti nisu identifikovale izvor tih navoda.

Varšava je posljednjih mjeseci više puta upozoravala na dezinformacije u vezi s odbranom i sigurnošću, ističući da takve vijesti mogu biti dio šireg informacionog djelovanja.

Kosiniak-Kamysz je u ponedjeljak upozorio da bi Rusija mogla koristiti zarobljene ukrajinske dronove za provokacije te najavio da će se o tom pitanju raspravljati na sjednici vladinog sigurnosnog odbora.

Dodao je da se Poljska i dalje suočava s visokim nivoom sigurnosnih prijetnji, uključujući sajber napade, ometanje GPS sistema i pokušaje testiranja sistema protivzračne odbrane.

Poljska je također naglasila da ključni elementi njenog sistema protivzračne odbrane ostaju usmjereni na zaštitu nacionalne teritorije i istočnog krila NATO-a.