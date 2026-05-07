Poljska izrazila zabrinutost zbog "nepoštovanja" kipa Djevice Marije od izraelskog vojnika

Poljsko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je u četvrtak "snažnu zabrinutost" zbog incidenta u koji je umiješan izraelski vojnik u Libanu koji je pokazao "nepoštovanje" prema kipu Djevice Marije, rekavši da takvi postupci vrijeđaju vjerske osjećaje kršćana.

"Ministarstvo vanjskih poslova Republike Poljske izražava snažnu zabrinutost zbog još jednog incidenta u koji je umiješan vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u Libanu, koji je pokazao nepoštovanje prema liku Djevice Marije. Takvi postupci vrijeđaju vjerske osjećaje kršćana", navodi se u saopćenju Ministarstva na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u.

Ministarstvo je podsjetilo da svaka država ima odgovornost poštovati pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, kako je navedeno u članu 18. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

„Ulaskom u UN, Izrael je prihvatio vrijednosti organizacije kako su izražene u Deklaraciji“, navodi se u saopćenju, dodajući da se slični principi odražavaju u Izraelskoj deklaraciji o nezavisnosti i da su obavezujući i za Liban.

„Ponovljeni incidenti u koje su uključeni predstavnici Države Izrael, a koji krše vjerska osjećanja kršćana, potkopavaju napore za promociju mira i saradnje na Bliskom istoku“, navodi se.

Komentari su uslijedili nakon što su snimci koji su kružili internetom prikazivali izraelskog vojnika u južnom Libanu kako puši cigaretu dok stavlja drugu cigaretu u usta statue Djevice Marije.

Izraelski javni emiter KAN izvijestio je da je vojska potvrdila da se događaj istražuje

Incident se dogodio usred niza prijavljenih napada i kršenja kršćanskih vjerskih simbola i mjesta u gradovima s kršćanskom većinom koje su okupirale izraelske snage u južnom Libanu, što je izazvalo kritike Izraela u kršćanskim zajednicama širom svijeta.

Među najnovijim slučajevima bio je izraelski vojnik koji je uništio statuu Isusa Krista u južnom Libanu i izraelska policija koja je spriječila latinskog patrijarha Jerusalema Pierbattistu Pizzaballu, da dođe do Crkve Svetog groba u istočnom Jerusalemu tokom aprilskih praznika i nametnula ograničenja kršćanskom učešću u uskršnjim proslavama.