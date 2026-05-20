Poljska izrazila „veliku zabrinutost“ zbog izraelskog napada na flotilu Sumud Poštivanje međunarodnog prava, uključujući međunarodno pravo mora i međunarodno humanitarno pravo, dužnost je svih država, navodi Ministarstvo vanjskih poslova

Poljska je u srijedu izrazila zabrinutost zbog akcija Izraela protiv aktivista flotile „Global Sumud“ koja je plovila prema Gazi, te očekuje hitno pojašnjenje od Tel Aviva, prenosi Anadolu.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da se „s velikom zabrinutošću posmatraju akcije“ koje su izraelske oružane snage poduzele protiv aktivista koji učestvuju u plovidbi flotile „Global Sumud“, čiji je deklarisani cilj dostava humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

„Poštivanje međunarodnog prava, uključujući međunarodno pravo mora i međunarodno humanitarno pravo, dužnost je svih država“, istaknuto je.

Napominjući da je jedan od temeljnih principa prava mora sloboda plovidbe na otvorenom moru, u saopštenju se podvlači da brodovi podliježu isključivoj vlasti i jurisdikciji države čiju zastavu nose.

„Ova sloboda ne može biti ograničena ili narušena od strane drugih država“, navelo je ministarstvo, pozivajući se na izvještaje o pritvaranju poljskih državljana koji su se nalazili na jednom od brodova koji pripadaju humanitarnoj misiji.

„Izražavamo nadu da njihova sigurnost neće biti ugrožena i da će prava koja im pripadaju biti u potpunosti poštovana.“

Ministarstvo je dodalo da Poljska očekuje „hitno pojašnjenje“ svih okolnosti u vezi s provođenjem ove operacije od strane izraelskih snaga na otvorenom moru.

Flotila „Global Sumud“ saopštila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila iz njenog konvoja pomoći. Oni su zajedno prevozili 428 osoba iz 44 zemlje, uključujući 78 državljana Turske.