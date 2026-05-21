Poljska hitno pozvala izraelskog diplomatu: Zahtijeva se izvinjenje zbog ponižavanja aktivista

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski najavio je u četvrtak da će izraelski otpravnik poslova u Varšavi biti hitno pozvan kako bi se zahtijevalo izvinjenje zbog tretmana ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira prema aktivistima sa flotile za Gazu, prenosi Anadolu.

"Naložio sam da se izraelski otpravnik poslova u Varšavi hitno pozove kako bismo prenijeli naše ogorčenje i zahtijevali izvinjenje za izuzetno neprikladno ponašanje člana izraelske vlade", poručio je Sikorski putem američke društvene mreže X.

On je izrazio osudu Poljske zbog postupanja izraelskih vlasti prema aktivistima, te je zatražio hitno oslobađanje poljskih državljana, pozivajući na postupanje "u skladu sa međunarodnim standardima."

"Činjenica da je Ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo građane Poljske da ne putuju u Izrael i Palestinu ne znači da prihvatamo kršenje njihovih prava i dostojanstva. Sigurnost naših građana ostaje naš najveći prioritet", dodao je Sikorski.

Komentari Sikorskog uslijedili su nakon što je Ben-Gvir na društvenim mrežama objavio video-snimak koji prikazuje kako se ruga propalestinskim aktivistima, koji su bili vezani vezicama i prisiljeni da kleče nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Ministar je izazvao ogorčenje kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu nakon što je objavio ovaj jednominutni video-snimak.

Iz humanitarne flotile "Global Sumud" u utorak je rečeno da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njihovom konvoju.

Flotila, koja prevozi 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.