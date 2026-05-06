Poljska će se obratiti najvišem sudu EU-a zbog zabrinutosti poljoprivrednika zbog trgovinskog sporazuma s Mercosurom

Poljska će osporiti trgovinski sporazum Evropske unije s južnoameričkim blokom Mercosur pred Sudom pravde EU (CJEU) u nastojanju da zaštiti poljske poljoprivrednike, rekao je u srijedu zamjenik premijera Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz je rekao da je poljska vlada odobrila zahtjev za podnošenje tužbe najvišem sudu bloka, izvijestio je poljski emiter TVP World.

EU i Mercosur potpisali su dugo pregovarani sporazum o slobodnoj trgovini u januaru nakon skoro 25 godina razgovora. Međutim, sporazum je izazvao kritike u Poljskoj, gdje se poljoprivrednici boje da bi jeftiniji uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Južne Amerike mogao naštetiti domaćim proizvođačima.

Varšava je više puta izrazila zabrinutost zbog potencijalnog utjecaja sporazuma na lokalnu poljoprivredu, sigurnost hrane i standarde proizvodnje, dok je istovremeno lobirala za dodatne zaštitne mjere za poljske poljoprivrednike.

„Već smo osigurali sigurnosne klauzule za poljoprivrednike i osigurat ćemo da na poljskim stolovima bude hrana najvišeg kvaliteta“, rekla je Kosiniak-Kamysz.

Objava dolazi nakon što je poljski ministar poljoprivrede u aprilu rekao da se Varšava protivi načinu na koji je sporazum finaliziran, kritikujući ono što je opisala kao ubrzani proces koji je zaobišao nacionalne procedure ratifikacije.

Poljska se također usprotivila privremenoj primjeni sporazuma od 1. maja.

Blok Mercosur uključuje Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Pristalice sporazuma kažu da bi on ojačao trgovinske veze između dva regiona i stvorio jednu od najvećih svjetskih zona slobodne trgovine.

Međutim, nekoliko država članica EU-a izrazilo je zabrinutost zbog ekoloških standarda i povećane konkurencije za evropske poljoprivrednike.