Poljoprivrednici imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena Stručnjak poziva na podsticaje za navodnjavanje kap po kap i metode efikasnog korištenja vode, te na standardizaciju obračuna vode u poljoprivredi, industriji i civilnoj upotrebi

Poljoprivrednike u mediteranskim poljoprivrednim regijama potrebno je podstaknuti da usvoje efikasnije metode korištenja vode kao odgovor na klimatske promjene, smatra profesor poljoprivrednih nauka.

Govoreći za Anadolu, Guido D'Urso, profesor poljoprivredne hidraulike, navodnjavanja i daljinskog istraživanja na Univerzitetu Federico II u Napulju, rekao je da priprema plodnog zemljišta u mediteranskom basenu za ekstremne vremenske prilike ne bi samo zaštitila samo zemljište, nego bi mogla spriječiti gubitke koji bi inače mogli biti pogubni za proizvodnju i poljoprivrednike.

Istakao je da, kako klimatske promjene povećavaju značaj vode širom mediteranskog basena, kao i u ostatku svijeta, mjere u poljoprivredi, sektoru s najvećom potrošnjom vode, imaju ključnu važnost.

Naglasio je da su svi alati potrebni za pripremu i praćenje procesa već dostupni zahvaljujući tehnologiji i da se mogu koristiti i za odgovor na katastrofe i za unaprijed prepoznavanje ranjivosti.

D'Urso je naveo da je voda za navodnjavanje tema o kojoj svi govore, ali da rasprava uglavnom ostaje na kvalitativnom nivou.

"Postupak obračuna vode treba standardizovati tako da na svakom mjestu tačno znamo koliko je vode dostupno i gdje se ona treba koristiti za civilne, industrijske i poljoprivredne potrebe. To bi politike raspodjele učinilo mnogo transparentnijim za sve.

"To je prilično lako provesti s teorijskog stanovišta, ali u praksi postoje brojni problemi jer sektor vode regulišu različite institucije. Neizbježno dolazi do sukoba i problema s dostupnošću objektivnih podataka. To moramo uzeti u obzir kako bismo cijeli hidrološki proces učinili transparentnijim i poboljšali upravljanje vodnim resursima", rekao je.

Sklonost mladih generacija prema tehnologiji može ubrzati transformaciju poljoprivrede

D'Urso je naveo da svijest javnosti o klimatskim promjenama raste i da su mlađe generacije mnogo osjetljivije na pitanja okoliša, naglašavajući da tu generacijsku promjenu treba posmatrati kao priliku.

Ukazao je na to da se mladi poljoprivrednici mnogo lakše snalaze s tehnologijom nego prethodne generacije.

"Svi koraci koje preduzimamo u korištenju vodnih resursa, posebno u poljoprivredi, sada se mogu oslanjati na nove tehnologije. Ova generacijska promjena dešava se i na farmama. Iskoristimo tu promjenu da pomoću današnjih tehnologija prikupimo više podataka i krenemo prema poljoprivredi zasnovanoj na podacima", rekao je.

Podsjetio je da su se ranije politike, posebno u Turskoj, oslanjale na izgradnju velikih brana koje mogu biti složene za upravljanje te dodao da postoji veliki prostor za povećanje otpornosti na sušu kroz intervencije na nivou farmi i rješenja zasnovana na prirodi.

"Moramo podstaći poljoprivrednike da više koriste navodnjavanje kap po kap i podzemno navodnjavanje, koje smanjuje isparavanje, kao i tehnologije zasnovane na daljinskom upravljanju cjevovodima kako bi se kontinuirano pratila i efikasnije upravljala voda koja se distribuira na polja. Sve to zajedno predstavlja ogroman korak ka poboljšanju efikasnosti korištenja vode u navodnjavanju", rekao je.

D'Urso je naglasio potrebu za okvirom za jačanje kapaciteta na svim nivoima, ističući da postoji nedostajuća veza između istraživača koji stvaraju inovacije i poljoprivrednika kao krajnjih korisnika, a taj jaz treba premostiti obučenim stručnjacima koji će prenositi znanje poljoprivrednicima i pomagati im da usvoje strategije prilagođene njihovim specifičnim potrebama.

Budućnost planete zavisi od poljoprivrednika

Ističući da su poljoprivrednici i poduzetnici koji moraju ostvarivati prihod od svog rada, D'Urso je rekao da uvijek treba pronaći ravnotežu između lične zarade i javnih interesa poput zaštite okoliša i vodnih resursa.

"Pokušaj pronalaska kompromisa između tih pitanja bez ugrožavanja prihoda poljoprivrednika zadatak je političara, koji to trebaju podržati usvajanjem strategija i inovacija koje će poljoprivrednike učiniti otpornijim na klimatske promjene. Ali oni također moraju razumjeti da imaju veoma važnu ulogu u toj igri. Budućnost planete zavisi i od njih. Zato će biti izuzetno važno dati im to povjerenje", rekao je.