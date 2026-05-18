Političke tenzije zbog dugih redova na granici na aerodromu u Briselu Sindikati tvrde da novi biometrijski sistem kontrole povećava složenost i usporava protok putnika

Dugogodišnje gužve na graničnoj kontroli na aerodromu u Briselu eskalirale su u politički spor između federalnih i regionalnih vlasti, dok nadležni kao uzroke kašnjenja navode nedostatak osoblja, infrastrukturna ograničenja i operativno planiranje.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Quintin rekao je da uska grla nisu isključivo posljedica nedostatka graničnih policajaca te da je potrebno proširenje infrastrukture aerodroma, izvijestio je javni servis VRT u ponedjeljak.

"Reći da su dugi redovi isključivo zbog nedostatka osoblja nije tačno. Postoji samo šest šaltera, s prostorom za maksimalno 12 službenika", rekao je, dodajući da jedan službenik obradi oko 50 putnika na sat.

Aerodrom u Briselu, koji je djelimično pod utjecajem flamanske vlade kao njen najveći dioničar, pozvan je da poveća kapacitete.

Pitanje će biti razmatrano na narednom sastanku Konsultativnog odbora.

Direktor aerodroma Arnaud Feist ranije je upozorio da situacija predstavlja i sigurnosni i reputacijski rizik.

Debata se zaoštrila između federalnih i flamanskih zvaničnika, pri čemu je flamanski ministar-predsjednik Matthias Diependaele naglasio važnost aerodroma kao ekonomskog centra, dok je Quintin odbacio tvrdnje da je za gužve odgovorno samo osoblje.

Predstavnici sindikata tvrde da je problem višeslojan, ukazujući na neefikasno raspoređivanje graničnih službenika i nedovoljnu infrastrukturu.

Također su istakli da novi biometrijski sistemi kontrole, uključujući otiske prstiju i prepoznavanje lica, povećavaju složenost obrade i usporavaju protok putnika.

Novi sistem ulaska i izlaska Evropske unije zahtijeva od putnika izvan bloka da registruju lične i biometrijske podatke na graničnim kontrolama, što često dovodi do dugih redova i kašnjenja letova.