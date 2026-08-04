Vlasti navode da je mjera dio širih napora za borbu protiv internetskih prevara, jačanje otkrivanja prijevara i zaštitu stanovnika od sve sofisticiranijih oblika kibernetičkog kriminala

Policija u Dubaiju ugasila 103 lažna računa na društvenim mrežama zbog internetskih prevara Vlasti navode da je mjera dio širih napora za borbu protiv internetskih prevara, jačanje otkrivanja prijevara i zaštitu stanovnika od sve sofisticiranijih oblika kibernetičkog kriminala

Policija Dubaija saopćila je da je tokom drugog tromjesečja ove godine ugasila 103 lažna računa na društvenim mrežama u okviru šire kampanje za suzbijanje internetskih prevara i jačanje zaštite od kibernetičkog kriminala.

Podaci su objavljeni tokom tromjesečnog pregleda rada Uprave za kriminalističke istrage, na kojem su visoki zvaničnici analizirali trendove kriminala, operativne rezultate i mjere za suzbijanje novih sigurnosnih prijetnji.

Prema detaljima objavljenim na internetskoj stranici Policije Dubaija, sastankom je predsjedavao zamjenik vrhovnog komandanta za kriminalističke poslove general-major Hareb Al Shamsi, koji je kazao da borba protiv sve sofisticiranijih oblika prevara zahtijeva saradnju između organa za provođenje zakona, javnih institucija i zajednice.

Pozvao je stanovnike da budu oprezni prilikom interakcije na internetu, upozorivši ih da ne otkrivaju lične ili bankarske podatke neprovjerenim osobama ili platformama te da bez odlaganja prijave sumnjive pokušaje prevare.

Zvaničnici su također razmatrali slučajeve kojima se bavio Centar za borbu protiv prevara, analizirajući metode koje kibernetički kriminalci koriste kako bi obmanuli žrtve i razgovarajući o načinima za jačanje ranog otkrivanja prevara i poboljšanje kapaciteta za odgovor.

Pregled je obuhvatio i procjenu operacija koje su provele specijalizirane istražne jedinice, pri čemu je policija istakla napore usmjerene na širenje proaktivnog policijskog djelovanja, poboljšanje operativne spremnosti i sprečavanje kriminala prije nego što se dogodi.

Policija Dubaija saopćila je da su podaci o kriminalu za prvu polovinu godine pokazali pad u nekoliko pokazatelja kriminalnih aktivnosti, što su vlasti pripisale kontinuiranim operacijama provođenja zakona i preventivnim sigurnosnim inicijativama.