Operacija je u toku u stambenom naselju, a vlasti pozivaju javnost da izbjegava područje

Policija Montreala neutralisala osumnjičenog nakon što su dvojica policajaca i civil zadobili povrede Operacija je u toku u stambenom naselju, a vlasti pozivaju javnost da izbjegava područje

Policija Montreala je u ponedjeljak saopštila da je pucala i "neutralisala" osumnjičenog u gradskoj četvrti Cote-des-Neiges, nakon što su dva policajca i jedan civil ranjeni.

"Osumnjičeni je neutraliziran. Dva policajca i jedan civil su povrijeđeni. Policijska operacija je još u toku", objavila je policija na američkoj platformi društvenih medija, pozivajući javnost da nastavi izbjegavati to područje.

Ranije su vlasti Kvebeka izdale uzbunu oružanom prijetnjom, upozoravajući da policija traga za naoružanim i opasnim osumnjičenim u susjedstvu.

Stanovnicima je rečeno da se sklone u zatvorenom prostoru, zaključaju vrata, drže se dalje od prozora i slijede upute lokalnih vlasti.

Montreal Gazette je objavio da je portparol policije Jean-Pierre Brabant potvrdio da je najmanje jedan policajac povrijeđen nešto poslije 11.30 sati po lokalnom vremenu, rekavši izdanju da "situacija nije pod kontrolom" u tom trenutku.

Stanje povrijeđenih nije odmah poznato.