Policajac ubijen, troje povrijeđeno u napadu na policijsku patrolu na jugoistoku Irana Vlasti kažu da su napadači otvorili vatru tokom sigurnosne operacije

Jedan policajac je ubijen, a tri su povrijeđena nakon što su naoružane osobe otvorile vatru na patrolu u jugoistočnom iranskom gradu Zahedanu, prema izvještaju poluzvanične novinske agencije Tasnim, javlja Anadolu.

Prvi narednik Mohammadreza Nezamdoost ubijen je u onome što su zvaničnici opisali kao "teroristički napad", dok su još tri policajca ranjena.

Napad se dogodio dok je patrola osiguravala područje, objavio je Tasnim.

Napori za identifikaciju i hapšenje napadača su u toku, a očekuje se da će više detalja biti objavljeno kasnije.