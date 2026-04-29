Policajac ubijen, troje povrijeđeno u napadu na policijsku patrolu na jugoistoku Irana

Şahin Demir
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Jedan policajac je ubijen, a tri su povrijeđena nakon što su naoružane osobe otvorile vatru na patrolu u jugoistočnom iranskom gradu Zahedanu, prema izvještaju poluzvanične novinske agencije Tasnim, javlja Anadolu.
Prvi narednik Mohammadreza Nezamdoost ubijen je u onome što su zvaničnici opisali kao "teroristički napad", dok su još tri policajca ranjena.
Napad se dogodio dok je patrola osiguravala područje, objavio je Tasnim.
Napori za identifikaciju i hapšenje napadača su u toku, a očekuje se da će više detalja biti objavljeno kasnije.