Snijeg na niskim nadmorskim visinama i poledica otežali saobraćaj, vlasti pozvale građane da izbjegavaju putovanja

Polarni val donio snijeg, primorao na zatvaranje škola i prekid trajektnih linija na Novom Zelandu Snijeg na niskim nadmorskim visinama i poledica otežali saobraćaj, vlasti pozvale građane da izbjegavaju putovanja

Snažan polarni val zahvatio je u utorak Novi Zeland, donoseći snijeg na područja s niskom nadmorskom visinom, zbog čega su zatvorene brojne saobraćajnice i škole, a i trajektni saobraćaj je ozbiljno poremećen.

Prema pisanju lista “New Zealand Herald“, snijeg je zahvatio dijelove Južnog ostrva dok se hladni vremenski sistem širio zemljom.

Policija je pozvala stanovnike južnog grada Dunedina da ne putuju osim u slučaju krajnje nužde zbog snijega i poledice na cestama.

Za više važnih saobraćajnica izdata su upozorenja zbog snježnih padavina.

Nevrijeme je poremetilo i nastavu. Sve osnovne škole, niže srednje škole i vrtići u Dunedinu, na području između Mosgiela, Port Chalmersa i Waikouaitija, zatvoreni su tokom dana, a zatvorena je i srednja škola East Otago u Palmerstonu.

Vremenske prilike pogoršale su se i u Cookovom moreuzu, koji razdvaja Sjeverno i Južno ostrvo, gdje su jaki vjetrovi izazvali probleme u pomorskom saobraćaju.

Kompanija Interislander otkazala je četiri trajektne linije između Wellingtona i Pictona, a Bluebridge je otkazao svih šest planiranih polazaka u utorak, kao i dvije jutarnje linije predviđene za srijedu.

Državna meteorološka služba MetService izdala je i upozorenje zbog visokih valova duž obale Wairarape, uz prognozu da će valovi do ranih jutarnjih sati u srijedu dosezati visinu do šest metara.