Pokazuju satelitski snimci: U iranskim napadima oštećeno 20 američkih vojnih lokacija od početka rata

U iranskim napadima oštećeno je 20 američkih vojnih lokacija od početka američko-izraelskog rata protiv Teherana u februaru, pokazala je BBC-jeva analiza satelitskih snimaka i videozapisa u ponedjeljak, prenosi Anadolu.

Ciljani objekti obuhvataju Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt, Irak, Jordan, Bahrein i Oman, pokazala je analiza BBC Verifyja koja koristi satelitske snimke više međunarodnih dobavljača, zajedno s arhiviranim slikama Planeta, glavnog dobavljača, za procjenu štete od iranskih napada.

Dok je Bijela kuća više puta izjavila da su iranski vojni kapaciteti uglavnom uništeni, analitičari tvrde da šteta uočena na američkim objektima sugerira da su iranski protuudari bili i precizniji i opsežniji nego što su američki zvaničnici javno priznali.

Među značajnim gubicima su tri napredna sistema protivbalističkih raketa u zračnim bazama Al Ruwais i Al Sader u UAE, kao i u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, navodi se u izvještaju.

Analiza satelitskih snimaka je pokazala da su iranski napadi teško oštetili američke avione za dopunjavanje gorivom i nadzor u zračnoj bazi "Prince Sultan" u Saudijskoj Arabiji, s vidljivim uništenim avionima i tragovima paljenja na mjestu događaja.

Među avionima koje je identificirao analitičar MAIAR-a bio je i nadzorni avion E-3 Sentry, čija bi zamjena, prema izvještajima američkih medija, mogla koštati i do 700 miliona dolara (oko 655 miliona eura).

Na drugim mjestima, u iranskim napadima pogođena je i zračna baza "Ali Al Salem" i kamp Arifjan u Kuvajtu. Analitičari MAIAR-a identificirali su uništene bunkere za skladištenje goriva, hangare za avione i smještaj trupa na satelitskim snimcima, što ukazuje na to da je baza više puta pogođena tokom sukoba.

U kampu Arifjan, obavještajna firma Janes izvijestila je o značajnoj šteti na opremi za satelitsku komunikaciju, pokazala je analiza.

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Od tada, dvije strane su nastavile razmjenu prijedloga i kontraprijedloga u nastojanju da nastave direktne razgovore i okončaju sukob.