Vojska tvrdi da su ostaci iranske rakete uzrokovali "manju" štetu na skladištu opreme, nekoliko dana nakon što je prvobitno tvrdila da su sve dolazne rakete presretnute

Pogođena baza Ramat David: Izrael potvrdio manju štetu nakon iranskog napada Vojska tvrdi da su ostaci iranske rakete uzrokovali "manju" štetu na skladištu opreme, nekoliko dana nakon što je prvobitno tvrdila da su sve dolazne rakete presretnute

Izraelska vojska je u srijedu potvrdila da je zračna baza Ramat David na sjeveru Izraela pretrpjela "manju" štetu nakon što je ranije ove sedmice bila pod iranskom raketnom vatrom, javlja Anadolu.

Izraelski javni emiter KAN objavio je da je vojska potvrdila štetu na skladištu opreme u bazi nakon što su ostaci iranske rakete pali unutar objekta.

Emiter je citirao neimenovani vojni izvor koji je rekao da su fragmenti rakete "izazvali širenje prašine unutar obližnjeg skladišta i oko viljuškara" i da se šteta smatra "minimalnom".

Priznanje je došlo dva dana nakon što je Iran lansirao raketne baražne napade prema sjevernom i centralnom Izraelu kao odgovor na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta.

Napad na Bejrut bio je dio izraelske eskalirajuće vojne agresije u Libanu uprkos krhkom prekidu vatre koji je na snazi ​​od 17. aprila, a koji je Washington produžio do početka jula, usred napora da se spriječi njegov kolaps.

Potvrda izraelske vojske uslijedila je nakon objavljivanja satelitskog snimka koji je, izgleda, pokazivao štetu na zračnoj bazi.

KAN je u utorak objavio da je "satelitski snimak snimljen u ponedjeljak pokazao tamnu mrlju na zračnoj bazi Ramat David, što bi moglo ukazivati ​​na to da je objekt pogođen tokom iranskog raketnog napada dva dana ranije."

Međutim, u nedjelju je izraelska vojska tvrdila da je presrela sve rakete lansirane iz Irana.

Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je da satelitski snimak niske rezolucije snimljen u ponedjeljak i upoređen sa snimcima od 5. juna pokazuje vidljiv trag na lokaciji hangara.

Novine su objavile da se u zračnoj bazi Ramat David, oko 50 kilometara od libanske granice, nalazi pet eskadrila, uključujući borbene avione F-16 i bespilotne letjelice te da je često bila u dometu napada Hezbolaha.

Dodaje se da je Hezbollah 2024. godine objavio snimke baze snimljene dronom, na kojima se vide rezervoari za gorivo za avione, sjedište 109. eskadrile, baterija Iron Dome, skladišta municije, sjedište 157. eskadrile, skloništa za avione i sjedište 105. eskadrile.

U izvještaju se navodi da je Hezbollah objavio dodatne slike koje prikazuju ured komandanta baze, kao i skladišta, sjedište 101. i 160. eskadrile i tehničko područje 193. eskadrile.

Snimci su navodno uključivali i stambene prostorije oficira, sumnjiva skloništa za F-16, kontrolni toranj, helikoptere Apache, skladišta goriva i transportne avione Hercules.

Izraelska vojna cenzura nameće stroga ograničenja na objavljivanje informacija vezanih za iranske raketne napade, uključujući broj lansiranih raketa i lokacije na kojima su sletjele.

KAN djeluje pod vojnom cenzurom, što ukazuje na to da su vlasti odobrile objavljivanje izvještaja.

U kontekstu sukoba s Iranom, Izrael od 2. marta provodi veliku ofanzivu u Libanu. Prema službenim libanonskim podacima, u napadima je do srijede ubijeno 3.696 ljudi, a ranjeno 11.413, dok je raseljeno više od milion ljudi.