Pod bombama i sirenama: Bolnica u južnom Libanu spašava ranjene uprkos izraelskim napadima Radimo isključivo humanitarni posao i pokušavamo nastaviti uprkos svim okolnostima, rekao je direktor bolnice dr. Wael Marwa

Mali komad šrapnela može biti dovoljan da okonča djetetov život ili izazove trajni invaliditet, kazao je dr. Abbas Atieh

Bolnica "Jabal Amel" u južnom libanskom gradu Tiru nastavlja s radom pod pritiskom izraelskih napada, svakodnevno primajući ranjene ljude uprkos oštećenju zgrade i ponovljenim napadima u blizini objekta, javlja Anadolu.

Kao jedan od najvećih medicinskih centara u tom području, u bolnici se svakodnevno liječe desetine ranjenih ljudi dok se ljekari i medicinske sestre iscrpljeni kreću hodnicima, radeći pod sve većim pritiskom dok se nastavlja bombardovanje.

Medicinski timovi suočavaju se sa sve većim izazovima, uključujući napade na ekipe hitne pomoći tokom spasilačkih misija.

Sve ukazuje na pogoršanje humanitarne krize u južnom Libanu.

Miris dima i medicinskih potrepština ispunjava bolnicu, dok su sirene kola hitne pomoći i zvuk eksplozija postali dio svakodnevnog života u tom području nakon sedmica eskalacije.

Odjeli hitne pomoći u oštećenoj zgradi nastavljaju raditi punim kapacitetom dok osoblje pokušava pratiti stalan protok žrtava koje pristižu iz gradova pod jakim bombardiranjem.

Stalna uzbuna

U prijemnom dijelu, direktor bolnice dr. Wael Marwa pregledao je štetu nakon bombardovanja, dok su krhotine stakla ostale razasute u blizini razbijenih prozora.

Marwa je za Anadolu rekao da je izraelski napad pogodio područje oko 70 metara od bolnice, razbivši staklene fasade, oštetivši solarne panele i uzrokujući urušavanje plafona u nekim odjeljenjima.

"Srećom, unutar bolnice nije bilo povrijeđenih, ali obim štete je značajan, a napadi u blizini bolnica postali su česti", rekao je.

Marwa je rekao da je nekoliko bolnica u Tiru pretrpjelo sličnu štetu, uključujući bolnicu Hiram. Rekao je da kontinuirani napadi u blizini zdravstvenih ustanova ugrožavaju sposobnost medicinskih timova da nastave s radom.

"Radimo isključivo humanitarni posao i pokušavamo nastaviti uprkos svim okolnostima, ali zdravstveni sektor je pod ogromnim pritiskom", dodao je.

Marwa je pozvao međunarodnu zajednicu da interveniše kako bi zaštitila bolnice i medicinske timove od izraelskih napada.

Spasioci pod napadom

U odjelu hitne pomoći stigla je nova grupa ranjenih, uključujući radnike hitne pomoći koji su bili meta tokom spasilačke misije u gradu Tayr Debba, južno od Tira.

Bolničar Mohammed Hammoud sjedio je na nosilima hitne pomoći, hvatajući dah nakon što su se on i njegov tim udahnuli dimom. Iscrpljenost i prašina bili su vidljivi na njegovom licu i odjeći.

Hammoud je za Anadolu rekao da je njegov tim otišao spasiti porodicu pogođenu izraelskim napadom, ali da je posada napadnuta čim je stigla.

"Kretali smo se normalno nakon što je kuća civilne porodice bila meta napada, ali kada smo stigli, pogođeni smo drugim napadom", rekao je.

Hammoud je rekao da je četveročlana posada hitne pomoći nastavila evakuaciju ranjenih uprkos opasnosti prije nego što su bili izloženi trećem napadu dok su izvlačili ranjenike iz područja.

"Bog nas je zaštitio. Udisali smo dim, ali smo ispunili svoju misiju, jer je bilo civila kojima je bila potrebna pomoć", rekao je.

Svakodnevni pritisak

U uskim hodnicima koji vode do soba za liječenje, medicinsko osoblje nastavlja raditi pod sve većim pritiskom i s malo odmora, jer žrtve neprestano pristižu iz različitih dijelova okruga Tyre.

Ali Saleh, medicinski tehničar zadužen za hitnu pomoć, rekao je da bolnica svakodnevno prima žrtve, uključujući ljude s teškim ranama, amputacijama i ozljedama od šrapnela.

Rekao je da neki pacijenti zahtijevaju dugotrajnu naknadnu njegu unutar bolnice, što dodatno opterećuje medicinske timove kako se eskalacija nastavlja.

U hitnoj pomoći, gdje medicinski aparati pište, a medicinske sestre daju upute, direktor odjela dr. Abbas Atieh opisao je najteže trenutke s kojima se doktori suočavaju u svom radu.

Atieh je rekao da su povrede djece i dalje najbolnije i emocionalno najteže za medicinske timove.

"Mali komad šrapnela može biti dovoljan da okonča djetetov život ili uzrokuje trajni invaliditet", rekao je.

"Vidimo slučajeve teških opekotina, djece s amputiranim udovima ili djece koja pate od krvarenja u mozgu, i to su među scenama koje ostavljaju najdublji psihološki utjecaj na medicinski tim", dodao je.

Izraelski napadi širom Libana nastavljaju se uprkos prekidu vatre posredovanom SAD-om, koji je proglašen 17. aprila, a kasnije produžen do početka jula.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 3.020 ljudi, povrijeđeno 9.273 drugih i raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva zemlje, prema libanskim zvaničnicima.