Posljednji požar na zapadu Atike zahvatio oko 14.000 hektara, stručnjaci upozoravaju na sve veće posljedice klimatske krize

Požari u posljednjih devet godina spalili oko 70.000 hektara u grčkoj regiji Atika Posljednji požar na zapadu Atike zahvatio oko 14.000 hektara, stručnjaci upozoravaju na sve veće posljedice klimatske krize

Šumski požari u posljednjih devet godina zahvatili su oko 70.000 hektara u grčkoj regiji Atika, pokazuju podaci Nacionalne opservatorije u Atini.

Posljednji veliki požar na zapadu Atike spalio je oko 14.000 hektara, iako će za konačnu procjenu štete biti potrebne dodatne analize, javio je grčki javni servis ERT.

Direktor istraživanja u jedinici BEYOND pri Nacionalnoj opservatoriji Haris Kontoes izjavio je da su satelitski sistemi za praćenje, koji pružaju ažurirane podatke svakih pet minuta, registrovali više ponovnih aktiviranja požara i pojavu novih vatrenih frontova.

Požar se proširio na područja koja su već bila pogođena velikim požarima 2009. i 2021. godine.

Kontoes je rekao da karte koje je izradila jedinica BEYOND pokazuju da se veliki dio sadašnjeg opožarenog područja preklapa s područjem zahvaćenim požarom iz 2009. godine.

Nakon širenja prema istoku, kroz područje Porto Germeno, požar je stigao do zemljišta koje je gorjelo 2021. godine, gdje je ostalo znatno manje zapaljive vegetacije.

"Na područjima koja su izgorjela 2021. više nije bilo iste količine gorivog materijala, pa požar sada traži preostale dijelove žive šume", rekao je Kontoes.

Upozorio je da veliki broj kuća izgrađenih unutar ili u neposrednoj blizini šumskih područja značajno povećava opasnost za stanovništvo.

"Priobalna naselja izgrađena su u šumama", kazao je, navodeći zapadnu Atiku kao primjer šireg problema u regiji.

Dodao je da sve učestaliji i intenzivniji požari, usljed klimatske krize, zahtijevaju promjene u urbanističkom planiranju i bolju zaštitu stambenih objekata.

Kao dodatne rizike naveo je starije objekte bez odgovarajuće protivpožarne zaštite, neuređene parcele i uske saobraćajnice koje otežavaju pristup vatrogasnim vozilima.

"Ušli smo u novu eru, eru klimatske krize, koju, nažalost, još uvijek ne uzimamo u obzir onoliko koliko bismo trebali", poručio je Kontoes.