U Evropi je do sada izgorjelo oko 435.000 hektara, približno 100.000 hektara više nego u istom periodu 2025. godine, navodi Svjetski fond za prirodu

Požari u Italiji ove godine uništili 70.000 hektara, 133 posto više od dugoročnog prosjeka U Evropi je do sada izgorjelo oko 435.000 hektara, približno 100.000 hektara više nego u istom periodu 2025. godine, navodi Svjetski fond za prirodu

Šumski požari su u Italiji od početka ove godine zahvatili oko 70.000 hektara, što je povećanje od 133 posto u odnosu na prosjek u posljednje dvije decenije, saopćio je u srijedu Svjetski fond za prirodu (WWF).

Prema novom izvještaju WWF Italija, izgorjela površina odgovara približno 100.000 fudbalskih terena, dok je gotovo trećina požara zahvatila zaštićena područja.

Širom Evrope ove godine je do sada izgorjelo oko 435.000 hektara, što je približno 100.000 hektara više nego u istom periodu 2025. godine.

U Španiji su požari uništili 219.000 hektara, dok je u Francuskoj izgorjelo još 91.000 hektara. Požari su prouzrokovali desetine žrtava i prisilili više od 300.000 ljudi da privremeno napuste svoje domove.

WWF je upozorio da sve ekstremniji šumski požari postaju nova normalnost, podstaknuti klimatskim promjenama i neadekvatnim upravljanjem šumama i drugim ugroženim područjima.

Organizacija je navela da su hitne akcije gašenja požara i dalje neophodne, ali više nisu dovoljne jer požari postaju intenzivniji, istovremeni i teže ih je staviti pod kontrolu.

"Svakog ljeta svjedočimo istom scenariju: opustošene teritorije, evakuirane zajednice, uništen biodiverzitet i ogromni ekonomski troškovi", rekao je Edoardo Nevola, rukovodilac za šumarstvo u WWF Italija.

"Više ne možemo samo gasiti požare i davati prednost njihovom suzbijanju. Pravi izazov je spriječiti da požari postanu nekontrolirani djelovanjem prije nego što se razviju", dodao je Nevola.

U izvještaju je navedeno deset prioriteta za vlasti, među kojima su povećanje sredstava za prevenciju, jačanje koordinacije između institucija, unapređenje praćenja rizika, pojačavanje nadzora nad područjima i uključivanje prevencije šumskih požara u politike prilagođavanja klimatskim promjenama.