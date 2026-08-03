Požar Spokane Complex zahvatio više od 3.100 hektara, a vlasti upozoravaju na izuzetno opasne vremenske uslove za širenje vatre

Požari u američkoj saveznoj državi Washington uništili više od 600 objekata, evakuirano desetine hiljada ljudi Požar Spokane Complex zahvatio više od 3.100 hektara, a vlasti upozoravaju na izuzetno opasne vremenske uslove za širenje vatre

Šumski požari nastavili su se širiti istočnim dijelovima američke savezne države Washington, uništivši više od 600 objekata i prisilivši desetine hiljada stanovnika na evakuaciju, dok se vatrogasci bore s više požara u ekstremnim vremenskim uslovima, objavili su američki mediji.

Požar Spokane Complex, koji obuhvata požarišta Old Trails, Fairview i Autumn Lane, zahvatio je više od 3.100 hektara zemljišta i prema podacima nadležnih službi još uvijek nije stavljen pod kontrolu.

Za sada nema prijavljenih povrijeđenih osoba.

Vlasti su saopćile da je oko 60.000 stanovnika unutar granica grada Spokanea evakuirano, dok su naredbe za obaveznu evakuaciju i dalje na snazi u dijelovima okruga Spokane te su proširene i na područja susjednog okruga Stevens.

Gradonačelnica Spokanea Lisa Brown opisala je požare kao zaista najgoru prirodnu katastrofu s kojom se regija suočila.

Zvaničnici navode da je najmanje 640 objekata uništeno samo u požaru Old Trails, iako još nije utvrđeno koliko je među njima bilo kuća, poslovnih objekata ili škola.

Oko 4.000 objekata i dalje je ugroženo.

Guverner Washingtona Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje na nivou cijele savezne države i uveo zabranu paljenja vatre na otvorenom do kraja septembra, pozivajući se na sušne uslove i brzo mijenjanje ponašanja požara.

Ferguson je također rekao da su upućeni zahtjevi za hitnu pomoć Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) i dodatna sredstva za obnovu.

"Situacija je izuzetno promjenjiva, posebno u Spokaneu", kazao je guverner.

General-major Washingtonske nacionalne garde Gent Welsh opisao je situaciju tragičnom.

"Kada sunce izađe, bit ćemo šokirani prizorima koji će se pojaviti odatle", rekao je.

Nacionalna meteorološka služba izdala je rijetko upozorenje crvenog nivoa za posebno opasne uslove u dijelovima istočnog Washingtona i Oregona, upozoravajući da bi snažni vjetrovi i izrazito suho tlo mogli ubrzati širenje požara.

U velikom dijelu sjeverozapada Sjedinjenih Američkih Država i dalje su na snazi upozorenja zbog opasnosti od požara, a dim i dalje pogoršava kvalitet zraka.