Policija u okrugu Spokane uhapsila muškarca zbog podmetanja požara, dok su veliki požari i dalje bez ikakve kontrole

Požari u američkoj saveznoj državi Washington primorali 65.000 ljudi na evakuaciju, uništeno 700 kuća Policija u okrugu Spokane uhapsila muškarca zbog podmetanja požara, dok su veliki požari i dalje bez ikakve kontrole

Više od 65.000 ljudi napustilo je svoje domove u američkoj saveznoj državi Washington dok više šumskih požara nastavlja pustošiti područje, uništavajući stotine objekata.

"Čak 65.000 ljudi moralo je biti evakuisano", saopćio je u ponedjeljak američki Crveni križ. Organizacija je navela da preliminarne procjene pokazuju da je vatra već uništila više od 700 kuća, uglavnom u okrugu Spokane.

Šerif okruga Spokane John Nowels rekao je na konferenciji za novinare da su vlasti uhapsile muškarca pod optužbom za podmetanje požara prvog stepena. Osumnjičeni se dovodi u vezu s požarom Old Trails, jednim od nekoliko velikih požara koji trenutno ugrožavaju to područje.

Tim za upravljanje požarima Spokane Complex saopćio je da povoljniji vremenski uslovi omogućavaju vatrogascima napredak u uspostavljanju linija za obuzdavanje požara.

Podaci međuresornog sistema InciWeb pokazuju da su požari u blizini okruga Spokane i Stevens od subote zahvatili 3.248 hektara. Ti požari i dalje nisu stavljeni pod kontrolu.

Drugi dijelovi savezne države suočavaju se s još većim prijetnjama. Požar Sinlahekin proširio se na 34.398 hektara otkako ga je 26. jula izazvao udar groma. Više od 820 pripadnika službi učestvuje u gašenju tog požara, koji također još nije stavljen pod kontrolu.

Istovremeno, požar Little Giant, sjeverozapadno od Leavenwortha, zahvatio je 20.759 hektara u Nacionalnoj šumi Okanogan-Wenatchee.