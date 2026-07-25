Premijer Pedro Sanchez upozorio da je situacija i dalje složena, dok se vatrogasci bore s požarima u Madridu i pokrajini Avila

Požari u Španiji uništili gotovo 25.000 hektara, ugroženo više od 60.000 ljudi Premijer Pedro Sanchez upozorio da je situacija i dalje složena, dok se vatrogasci bore s požarima u Madridu i pokrajini Avila

Veliki šumski požari koji su zahvatili špansku Zajednicu Madrid i pokrajinu Avila uništili su gotovo 25.000 hektara zemljišta i direktno utjecali na više od 63.000 ljudi, objavio je u subotu list "El Pais".

Prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Španije, požari u Madridu i Avili zahvatili su oko 25.000 hektara. U Avili je izgorjelo između 13.000 i 15.000 hektara, dok je u Madridu opožareno oko 9.940 hektara.

Zbog širenja vatre evakuirano je više od 30.000 osoba, dok je više od 20.000 stanovnika Madrida dobilo naredbu da ostane u svojim domovima. U Avili je evakuirano oko 5.150 ljudi, a za njih 8.635 uvedeno je ograničenje kretanja.

Premijer Španije Pedro Sanchez, koji je obišao pogođena područja, upozorio je da situacija s požarima i dalje ostaje složena.

"Ne znamo kako će se razvijati situacija s vjetrom, iako su temperature pale", kazao je Sanchez.

Dodao je da je od početka godine u Španiji izgorjelo oko 130.000 hektara, dok je prosjek za cijelu godinu u posljednjoj deceniji iznosio oko 100.000 hektara.

Zbog približavanja vatrene stihije u petak je evakuirano i oko 100 zaposlenika NASA-inog kompleksa za komunikaciju s dubokim svemirom u Madridu.

Prema podacima koje je objavio "El Pais", broj opožarenih hektara u Španiji naglo je porastao tokom posljednje dvije sedmice, nakon što su se požari brzo proširili i koncentrirali na pojedina područja.

Posljednje dvije sedmice jula smatraju se četvrtim najtežim periodom velikih šumskih požara u Španiji od 1983. godine.