Požari i dalje haraju Francuskom, ministar upozorava na veoma nepovoljnu situaciju U jugozapadnom departmanu Gironde izgorjelo više od 100.000 hektara, evakuirano blizu 220.000 ljudi

Šumski požari nastavili su se širiti jugozapadom i jugoistokom Francuske, a ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da je situacija i dalje veoma nepovoljna.

"Još jedna teška noć na frontu požara. Situacija ostaje veoma nepovoljna", napisao je Nunez na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Prema njegovim riječima, požar u jugozapadnom departmanu Gironde tokom noći postao je izuzetno intenzivan i nepredvidiv dok se širio prema metropolitanskom području Bordeauxa.

Nunez je naveo da je požar do sada zahvatio 42.000 hektara, dok je ukupan broj evakuiranih osoba od izbijanja vatre porastao na gotovo 220.000. Samo tokom noći iz više općina u blizini Bordeauxa na sigurno je premješteno oko 50.000 ljudi.

Na terenu je angažirano oko 2.500 vatrogasaca i gotovo 1.500 pripadnika vojske, kazao je ministar, dodajući da je od nedjelje ujutro u gašenju učestvovalo 18 zračnih letjelica, uključujući i transportni avion A400M prilagođen za pomoć u vanrednim situacijama.

Nunez je saopćio i da je u susjednom departmanu Landes požar uništio oko 3.600 hektara i doveo do evakuacije 36.000 ljudi. Iako je jedno ponovno rasplamsavanje vatre u subotu navečer stavljeno pod kontrolu, upozorio je da područje zahvaćeno požarom i dalje ostaje veoma aktivno.

U jugoistočnom departmanu Var preventivno je evakuirano gotovo 3.000 osoba zbog očekivanog povratka jakih mistralnih vjetrova, koji bi mogli pogoršati situaciju.

Prefektura Var saopćila je u nedjelju ujutro da je požar, koji je izbio prije šest dana, zahvatio 4.500 hektara, objavila je televizija BFMTV.

Francuske vlasti posljednjih dana ulažu dodatne napore u borbi protiv više velikih požara koji su zahvatili jug zemlje, uz angažman domaćih i međunarodnih spasilačkih kapaciteta.