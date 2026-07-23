Danas je izbio novi šumski požar u blizini Pelayos de la Prese, zapadno od Madrida, a vatrogasci su stabilizovali veliki požar u Guadalajari, evakuacije nastavljene u više regija

Požari širom Španije haraju zbog ekstremnih vrućina, izgorjelo više od 123.000 hektara Danas je izbio novi šumski požar u blizini Pelayos de la Prese, zapadno od Madrida, a vatrogasci su stabilizovali veliki požar u Guadalajari, evakuacije nastavljene u više regija

Španija se i dalje bori s brojnim šumskim požarima koji su izbili širom zemlje usljed toplotnog vala i visokih temperatura, a prema procjenama satelitskog sistema Evropske unije Copernicus, ove godine do sada izgorjelo je više od 123.000 hektara zemljišta.

Danas je izbio novi šumski požar u blizini Pelayos de la Prese, zapadno od Madrida. Vlasti su evakuirale stanovnike iz tog područja dok su hitne službe radile na obuzdavanju požara.

Vatrogasci su stabilizovali veliki požar u centralnoj španskoj pokrajini Guadalajara nakon što je vatra zahvatila više od 35.000 hektara površine, objavili su lokalni mediji u četvrtak.

Požar La Mierla izbio je 16. jula, a prema navodima, uzrokovan je poljoprivrednim aktivnostima. Španska javna televizija RTVE objavila je da je riječ o drugom najvećem šumskom požaru u ovoj zemlji u 21. stoljeću.

Zvaničnici su izrazili razuman optimizam u vezi s naporima na obuzdavanju požara, što je omogućilo stanovnicima pet gradova da se vrate svojim kućama. Ipak, 29 od 34 ruralne zajednice koje su prvobitno evakuisane i dalje su pod mjerama evakuacije, dok se u još 14 naselja primjenjuju mjere ograničenog kretanja.

Situacija je i dalje teška u području oko Condemiosa zbog aktivnih žarišta i snažnih vjetrova koji se očekuju u četvrtak.

Drugi požar u oblasti Alto Tajo, kod mjesta Selas, progutao je oko 2.700 hektara u roku od 24 sata i doveo do evakuacije šest naselja. Stanovnicima je kasnije dozvoljen povratak nakon što su vatrogasci stavili pod kontrolu najopasniji dio požarišta.

Sistem za satelitsko praćenje Copernicus procjenjuje da je u Španiji od početka godine izgorjelo više od 123.000 hektara, što je četiri puta više nego u istom periodu 2025. godine.

Španski premijer Pedro Sanchez pozvao je na veliki nacionalni sporazum protiv klimatske vanredne situacije, upozorivši da kriza odnosi živote i da joj se mora pristupiti izvan političkih podjela.

U južnoj pokrajini Huelva vlasti su naredile evakuaciju mjesta Villanueva de las Cruces, koje ima oko 380 stanovnika, nakon što se brzo šireći požar proširio na više od 1.200 hektara i doveo do zatvaranja regionalnog puta A-475.

Na sjeverozapadu zemlje, u pokrajini Leon, oko 200 osoba evakuisano je iz mjesta San Pedro Castanero i Turienzo Castanero. U gašenje požara uključena je i Vojna jedinica za vanredne situacije.

Selo Rabano de Aliste u pokrajini Zamora stavljeno je pod mjere ograničenja kretanja nakon što je novi požar ugrozio naselje. U mjestu Burgohondo u pokrajini Avila nivo opasnosti od požara podignut je na drugi stepen nakon što je vatra zahvatila više od 300 hektara.

Požari su izbili u vrijeme toplotnog vala koji je zahvatio Španiju, s temperaturama iznad 42 stepena Celzijusa u nekoliko regija. Za pojedina područja izdata su crvena upozorenja zbog prognoziranih temperatura do 46 stepeni Celzijusa.