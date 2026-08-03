Copernicus objavio da je vatra uništila ogromne površine u zapadnoj Atici, a WWF poziva Evropsku uniju da ojača klimatske i okolišne politike

Požar zapadno od Atine zahvatio više od 10.000 hektara, WWF upozorava na trajnu krizu šumskih požara u južnoj Evropi Copernicus objavio da je vatra uništila ogromne površine u zapadnoj Atici, a WWF poziva Evropsku uniju da ojača klimatske i okolišne politike

Veliki šumski požar, koji je 31. jula izbio u blizini mjesta Psatha i Porto Germeno zapadno od Atine, zahvatio je više od 10.000 hektara u zapadnoj Atici, saopćila je u ponedjeljak klimatska služba Evropske unije Copernicus.

Gašenje požara odvija se uz angažman stotina vatrogasaca, aviona i helikoptera, a spasilačke ekipe nastavljaju borbu za stavljanje vatrene stihije pod kontrolu.

Grčke vlasti naredile su evakuaciju stanovništva u više naselja, a vatrogasna služba saopćila je da je više od 100 kuća uništeno ili oštećeno.

Satelitski snimak, koji je 2. augusta zabilježio satelit Copernicus Sentinel-2, prikazuje veliko opožareno područje duž sjeverne obale Korintskog zaljeva. Na snimku je vidljiv gust oblak dima koji se proteže više od 70 kilometara prema jugoistoku preko Saronskog zaljeva.

Svjetski fond za prirodu (WWF) upozorio je da južna Evropa ulazi u, kako je navedeno, trajnu krizu šumskih požara, pozivajući Evropsku uniju da ojača klimatske i okolišne politike.

U saopćenju WWF-a navodi se da se Evropska unija suočava sa sve češćim katastrofalnim požarima, dok istovremeno slabi ključne mjere zaštite okoliša koje doprinose zaštiti ljudi, privrede i prirode od posljedica klimatskih promjena.

Prema podacima WWF-a, od početka godine u državama Evropske unije izgorjelo je više od 460.000 hektara zemljišta, što je znatno iznad dugoročnog prosjeka.

Organizacija se poziva na naučne studije prema kojima su klimatske promjene učinile ekstremne vremenske uslove koji pogoduju širenju požara najmanje dvostruko vjerovatnijim u Francuskoj i najmanje 20 puta vjerovatnijim u Španiji.

"Evropa gori", izjavila je Anke Schulmeister-Oldenhove, direktorica za šume pri Evropskom uredu WWF-a, ocijenivši da evropski donosioci odluka trebaju dodatno ojačati klimatsko i okolišno zakonodavstvo kako bi se spriječile buduće katastrofe.