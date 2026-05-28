Požar u studentskom domu u Keniji usmrtio 16 učenica, 79 povrijeđenih Zdravstveni zvaničnici kažu da je 71 učenik otpušten iz bolnica dok vlasti istražuju uzrok smrtonosnog požara u školi u Nakuruu

Najmanje 16 učenica je poginulo, a 79 drugih je povrijeđeno nakon razornog noćnog požara koji je zahvatio studentski dom u Akademiji za djevojke Utumishi u Nakuruu, u centralnoj Keniji.

Zvaničnici iz sektora obrazovanja naveli su da istraga o požaru u domu još uvijek traje, dok vlasti rade na potvrdi identiteta žrtava.

“Od 808 djevojaka, 79 je povrijeđeno. 71 je liječena i otpuštena, dok je sedam i dalje hospitalizirano. Imamo 16 smrtnih slučajeva čiji će identitet biti utvrđen“, rekao je ministar obrazovanja Julius Ogamba.

Ministar unutrašnjih poslova Kipchumba Murkomen pozvao je javnost da izbjegava nagađanja o uzroku požara dok istražitelji ne završe nalaze, navodeći da će procedure sigurnosti u školama biti dio istrage.

“Nemojmo u ovoj fazi nagađati. Imamo sigurnosni školski priručnik kojeg se sve škole pridržavaju. Sačekajmo da vidimo da li je taj priručnik ispoštovan nakon istrage“, rekao je Murkomen.

Nakuru se nalazi oko 160 kilometara sjeverozapadno od kenijske prijestolnice Nairobija i jedno je od najvećih urbanih centara u regiji Rift Valley.

Vlasti odmah nisu utvrdile uzrok požara koji je izbio kasno u srijedu navečer i brzo zahvatio dio studentskog doma dok su učenici spavali.